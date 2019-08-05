Hayat Yavru flamingolar halkalandı
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Yavru flamingolar halkalandı

İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay üreme adasındaki 176 yavru flamingo, göç yolları, barındıkları alanlar ve yaşam sürelerinin takip edilmesi amacıyla yetkililer ve gönüllülerce halkalandı.

Haber Merkezi AA
Yavru flamingolar.
Yavru flamingolar.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinden yetkililer ve gönüllüler, yapay üreme alanında bir araya geldikten sonra gece 03.00'da flamingo yavrularını halkalamaya başladı.

Yaşam süreleri de takip edilecek

Flamingoların sağ bacağına PVC plastik halka, sol bacağına da metal halka takan yetkililer, yavruların göç yolları, barındıkları alanlar ve yaşam sürelerini daha kolay takip edilebilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, yaptığı açıklamada, Gediz Deltası'nın en önemli uluslararası sulak alanlardan birisi olduğunu belirtti.

Alandaki yapay adada bu yıl yaklaşık 17 bin yavrunun dünyaya geldiğini aktaran Kandazoğlu, şöyle konuştu:

  • "Dünya üzerinde kuşların beslenme yerlerini, göç rotalarını ve üredikleri yerleri bilmek için çeşitli kuş halkalama faaliyetleri yürütülüyor. Geçmişte burada yurt dışından bir dernekten 2002'de bir kuş halkalaması yapılmıştı. Biz de ilk defa bu yıl bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikle kendi imkanlarımız, bilim adamlarımız ve gönüllülerimizle burada flamingolar üzerinde halkalamayı gerçekleştirdik. Bir ilk olması nedeniyle de son derece başarılı bir çalışma yürüttük."

Kandazoğlu, sabah 03.00'da faaliyete başlayıp, 176 yavruyu halkaladıklarını sözlerine ekledi.

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