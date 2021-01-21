Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

Osmanlı tarihi üzerine pek çok kıymetli eser kaleme alan Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından duyurdu.

Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun. El Fatiha... — Mücahit Birinci (@birincimucahit) January 21, 2021

Yavuz Bahadıroğlu

YAVUZ BAHADIROĞLU KİMDİR?

Gerçek adı Niyazi Birinci olan Osmanlı tarihinin kıymetli kalemlerinden Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılında Hisarlı, Pazar, Rize’de dünyaya geldi. Türk roman ve hikâye yazarı, gazeteci, radyo programcısı. Köşe yazılarında, kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanmaktadır. 1971'de İstanbul’da gazeteciliğe başladı.

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Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken, çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikâye yayımlandı. Aynı dönemde Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde Yavuz Bahadıroğlu, Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazıları yazdı.

Asıl çıkışını Yavuz Bahadıroğlu ismiyle yazdığı romanlarla yaptı. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Genelde Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın romanı var.

Yavuz Bahadıroğlu, roman, çocuk kitapları, hikâye, araştırma, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı, iki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı. Evli ve üç çocuk babasıydı.

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