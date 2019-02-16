Hayat Yayımcılar Fellowshipte buluşacak
KÜLTÜR SANAT

Yayımcılar Fellowship'te buluşacak

Tüm dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin buluşacağı İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) 26 Şubat’ta başlayacak ve üç gün sürecek.

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla düzenlenen İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) yayımcılık dünyasının kalbini İstanbul’a taşıyor. Fellowship Koordinasyon Kurulu Üyesi Beste Bal, hedeflerini her yıl daha da büyüttüklerinin altını çiziyor. Bal, son iki yıldır programın uluslararası çapta bir faaliyet haline geldiğini söylüyor ve ekliyor: “İlk iki program Arap coğrafyasına yönelik düzenlenmişti. Ancak son iki yıldır daha geniş uluslararası çapta bir etkinlik haline dönüştü. Şimdiye kadar Türkiye daha çok telif alan ülke olarak biliniyordu. Yayımcılarımız artık kendi yayınlarını yurt dışında daha fazla tanıtmaya yönelik faaliyetlerde bulunuyorlar. Biz de bu kitap fuarlarına katılma imkanı olmayan yayımcılarımıza bir avantaj sağlayabilmek, İstanbul’u bir telif pazarı haline getirmek için kapsamlı ve uluslararası çapta etkili bir program tasarladık.”

ÇEVİRMEN DESTEĞİ OLACAK

Dördüncü kez düzenlenen zirvenin bu yılki katılımcıları da belli oldu. 103 ülkeden yapılan 575 başvuru arasından 72 ülkeden 200 yayımcının başvurusu kabul edildi. Katılımın yüksek olmasının Türk yayımcıların uluslararası yayımcılarla buluşabilmesi için önemli bir zemin sağladığını belirten Bal, “Üç gün boyunca profesyonel buluşmalar gerçekleşecek. Her yayımcı kendi masasında yarım saatlik aralarla azami 30 görüşme yapabilecek. Türk yayımcılar için çevirmen desteği de sağlayacağız. Onları güçlendirmeyi ve yetkin kılmayı hedefliyoruz” diyor. Tüm dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin buluşacağı İstanbul Fellowship 26-27-28 Şubat tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

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  • Meksika, Vietnam ve Endonezya da var
  • Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar dünyanın tüm bölgelerinden katılımcıların olacağına dikkat çeken Beste Bal, sözlerine şöyle devam ediyor: “Farklı pazarları tanımaya yönelik seminerler olacak. Mesela Meksika, Vietman ve Endonezya pazarına dair bir sunum yapılacak. Çok farklı pazarlara dair bizzat o ülkelerin yayımcılar birliğinden temsilciler gelecek. Türk edebiyatı ve Türk yayımcılık dünyasıyla işbirliği geliştirmenin yollarını görüşecekler. “ 4. Uluslararası Telif Zirvesi için en fazla başvuruyu gerçekleştiren Endonezya olurken, Endonezya’yı sırası ile Hindistan, Brezilya ve İtalya takip ediyor.

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