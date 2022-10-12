​Yayla Argo Gıda iki ödülün sahibi oldu.

Yoğun bir katılımla İstanbul Raffles otelde gerçekleşen, Ambalaj üreticileri & tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları ve ürünlerini piyasaya süren marka sahiplerinin katılım sağladığı “Ambalajın Ay Yıldızları” yarışması; yurtiçinden ve yurtdışından büyük ilgi gördü. Yarışmada kullanım kolaylığından üretim kalitesine, tasarımda özgünlükten çevreye duyarlılığa kadar bir çok kriterin dikkate alındığı değerlendirme sonrası, toplam 126 ambalaj finale kaldı. Yayla Agro Gıda, Gıda kategorisinde katılım sağladığı yarışmada iki Ödülün sahibi oldu.

YAYLA AGRO GIDA ALTIN VE GÜMÜŞ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Sektörde lider olduğu klasik pirinç ve bakliyat ürünlerinin yanı sıra geleneksel ürünleri, katma değeri yüksek fonksiyonel ürünlere dönüştüren Yayla Agro Gıda, Yayla Basmati 5 kg ambalajı ile Altın, Yayla Haşlanmış Fasulye ambalajı ile Gümüş Ödülünün sahibi oldu.

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Yayla Agro Gıda; değişen yaşam ve beslenme tarzlarına seslenen Yemek Hazır serisiyle katkısız, koruyucusuz ve ev yapımı tadında çeşit çeşit yemek alternatifleri piyasaya sunuyor. Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen ve yeni nesil ambalajı ile sektörde ilk olan seride; ev yapımı tadında çorbalar, bulgur ve pirinç pilavları, pilakiler, soslu makarnalar, etli yemekler ve hoşafların yanı sıra Yemek Hazır Serisine yeni eklediği Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden Sebzeli Tavuk Sote, Tavuklu Pirinç Pilavı; sofralarımızın lezzet eşlikçileri Salata Hazır Serisini BPA’sız özel ambalajlarda tüketicisiyle buluşturuyor.

Yemeklerin lezzetini ve besin değerini 36 aya kadar koruyan ve oksijen geçirmeyen özel ambalajlar; soğuk zincir gerektirmiyor. Yeni nesil ambalajlar; saklama alanında da az yer kaplamaları yönüyle lojistikte enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi koruyor. “Süründürülebilir Dünyayla” mottosu kapsamında Çevreyi koruma konusundaki duyarlılığı ile öncü bir rol üstlenen Yayla Agro Gıda Tarladan Çatala kadar süren üretim ve hizmet zincirde bıraktığı Karbon Ayak izini de kendi kategorisinde ilk raporlayan şirket oldu. Şirket 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi ile tüm süreçlerini düzenliyor.