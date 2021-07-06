Yaz aylarında ne yemeli, ne içmeli?

Yaz aylarında aşırı yağlı ve şekerli besinlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Dr. Muammer Yıldız, bol su içmenin, sebze ve meyve yemenin ihmal edilmemesinin altını çizdi.

Yaz mevsimi ve sıcaklık artışı ile birlikte bedenimizde birçok değişiklik meydana gelmektedir. Vücut sıcaklığının normal değerlerde tutulabilmesi için terleme ile birlikte sıvı kaybı olmakta ve bu yüzden de sıvı ihtiyacı artmaktadır.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte, beslenme de önem kazanıyor. Çünkü sıcak hava kişide halsizliğe ve bitkinliğe neden oluyor.

Bitki Araştırmaları Uzmanı Dr. Muammer Yıldız, sıcak yaz aylarında günlük mutlaka bir iki porsiyon meyve, yoğurt süt, süt ürünleri tüketmek gerektiğini belirtiyor. Fitoterapist Dr. Muammer Yıldız, mutlaka haftada bir iki kez beyaz et, balık ve kırmızı et tüketmek gerektiğini de vurguluyor.

Birinci kural; yaz aylarında kesinlikle ağır yemekler yenilmemeli ve bol sıvı alınmalı.

REKLAM

FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRMELİ

Sebze ve meyvelerin çok çeşitlendiği yaz aylarında bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor.

Bu aylarda sebze ağırlıklı beslenmeye dikkat edilmeli.

Kızartmadan uzak durmak, bunun yerine yemekleri fırında ya da düdüklü tencerede pişirmek de bir başka önlem...

Meyveyi fazla tüketmek ise kilo yapıyor. Özellikle karpuz, kavun gibi çok şekerli meyvelerin fazla tüketilmesi kiloya neden oluyor.

Su, mevcut birçok içecek arasında en iyi seçimdir. Bununla birlikte terleme ile birlikte kaybedilen elektrolitlerin yerine gelmesi açısından ayran ikinci tercih olabilir. Taze sıkılmış meyve suları da ( bekletilmeden içildiği takdirde) vitamin içeriği ve antioksidan ( vücudun bağışıklık sistemini destekleyici) özelliklerinden dolayı tüketilebilir. Çay, kahve gibi içecekler ise bir parça sıvı ihtiyacını karşılasalar bile uzun vadede diüretik (sıvı attırıcı) etki gösterirler.

REKLAM

İÇECEKLERDEKİ ŞEKER ORANINA DİKKAT

Susuzluğu gidermek için başvurulan limonata, meşrubat gibi içeceklerdeki fazla şeker insülin direncine, kilo almaya, diyabete meyilli olan kişilerde riski artırıyor. Bu yüzden bu tür şekerli içecekler yerine, maden suları, ayran ya da evde hazırlanmış meyve suları tüketilmeli.