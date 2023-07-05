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Hayat

Yaz sıcaklarına kısa bir ara: 54 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji'nin yeni yayınladığı hava raporuna göre; İstanbul, Ankara, İzmir'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Özellikle hafta sonu yağışlar, tüm yurtta etkisini gösterecek.

07:37 . 5/07/2023 Çarşamba
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Hafta sonu yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Hafta sonu yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle kavurucu sıcaklıklar etkisini gösteriyor. Yurt genelinde hava sıcakları 30 dereceye kadar çıkarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden serinleten bir haber geldi. Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu.

54 ilde 2 gün yağacak

Yayınlanan yeni hava raporuna göre 54 ilde 2 gün boyunca sağanak etkili olacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Yapılan açıklamada birçok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklendiği açıklandı.

Kuvvetli olması beklenen yaz yağmuru ile kavurucu sıcaklıklar yerini serinliğe bırakacak.


Hafta sonu yağış var

7 Temmuz Cuma'dan itibaren Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in doğusunda etkili olan yağışlar, 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günü tüm yurda yayılacak.



#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#İstanbul
#İzmir
#Ankara
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