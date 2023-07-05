Yaz sıcaklarına kısa bir ara: 54 ilde sağanak bekleniyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle kavurucu sıcaklıklar etkisini gösteriyor. Yurt genelinde hava sıcakları 30 dereceye kadar çıkarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden serinleten bir haber geldi. Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yayınlanan yeni hava raporuna göre 54 ilde 2 gün boyunca sağanak etkili olacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Yapılan açıklamada birçok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklendiği açıklandı.