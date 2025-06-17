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Yaz sofralarına lezzetli bir dokunuş: Pek Food’tan peynirli susamlı çıtır

Yaz sofralarına lezzetli bir dokunuş: Pek Food’tan peynirli susamlı çıtır

17:3817/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Pek Food
Pek Food

Yazın enerjisini yansıtan sofralar için hem pratik hem de doyurucu bir seçenek arıyorsanız, Pek Food’un Peynirli Susamlı Çıtır’ı tam size göre. Güne zinde başlamak ya da gün batımında sevdiklerinizle paylaşmak için ideal olan bu çıtır börek, yaz sofralarının favorilerinden biri olmaya aday.

Pek Food’tan peynirli susamlı çıtır, yazın yüksek temposuna ayak uydurmak isteyenler için mükemmel bir alternatif. Özellikle uzun yaz kahvaltılarında, balkon buluşmalarında ya da pikniklerde çayla birlikte harika bir eşlikçi oluyor.

Kısa sürede fırında servise hazır hale gelen Peynirli Susamlı Çıtır, zaman kazandırırken sofralara da lezzet katıyor. Yanına domates, salatalık ve zeytinle hazırlanan tabaklarla servis edildiğinde doyurucu ve lezzetli bir öğüne dönüşüyor.

Sezonun tazeliğini ve doyuruculuğunu buluşturan lezzetiyle, sofralarınıza hem güçlü bir tat hem de unutulmaz bir iz bırakıyor.

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