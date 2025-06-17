Yaz sofralarına lezzetli bir dokunuş: Pek Food’tan peynirli susamlı çıtır

Pek Food’tan peynirli susamlı çıtır, yazın yüksek temposuna ayak uydurmak isteyenler için mükemmel bir alternatif. Özellikle uzun yaz kahvaltılarında, balkon buluşmalarında ya da pikniklerde çayla birlikte harika bir eşlikçi oluyor.

Kısa sürede fırında servise hazır hale gelen Peynirli Susamlı Çıtır, zaman kazandırırken sofralara da lezzet katıyor. Yanına domates, salatalık ve zeytinle hazırlanan tabaklarla servis edildiğinde doyurucu ve lezzetli bir öğüne dönüşüyor.