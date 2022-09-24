Hayat Yazar Ahmet Özalp vefat etti
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Yazar Ahmet Özalp vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gören yazar N. Ahmet Özalp, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 69 yaşında hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Yazar Ahmet Özalp vefat etti (Ahmet Özalp kimdir, eserleri neler?)
N. Ahmet Özalp

Kahramanmaraş'ta 1953'te dünyaya gelen Özalp, öğretmenlik, yayıncılık, gazetecilik ve ansiklopedi yazarı olarak birçok alanda çalışma yaptı.

Osmanlı dönemi kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin bugüne kazandırılmasında önemli katkıları olan Özalp, Said Halim Paşa, Filibeli Ahmed Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı ve Şemseddin Sami gibi pek çok kıymetli fikir ve ilim adamlarının eserlerini yeniden yayınlama konusunda ciddi çalışmalara imza attı.

Necip Fazıl Fikir-Araştırma ödülüne değer görüldü


Eser neşirlerinin yanı sıra araştırma ve inceleme alanındaki çalışmalarıyla da kültür ve edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunan usta yazar, 2017'de Necip Fazıl Fikir-Araştırma ödülüne değer görüldü.

Birçok eseri edebiyat dünyasına kazandırdı


Özalp, ayrıca aralarında "Türkülerden Seçmeler", "Türk Manilerinden Seçmeler", "Türk Ninnilerinden Seçmeler" ve Refik Halit Karay'ın eserlerinde sansür konusunu ele alan "Okları Kırılmış Kirpi"nin bulunduğu birçok eseri edebiyat dünyasına kazandırdı.

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AHMET ÖZALP KİMDİR?

Yazar N. Ahmet Özalp 1953 yılında Elbistan, Kahramanmaraş’da dünyaya gelmiştir. Öğretmenlik, yayıncılık, gazetecilik, ansiklopedi yazarlığı yapmıştır. 80'li yılların başlarından beri okuduklarını yazılarıyla, yayınlarıyla paylaşıyor. Okumayı ve paylaşmayı, birikimlerini paylaşmanın diğer bir yolu saydığı öğretmenlikle birlikte bugün de sürdürüyor.

Yazar 23 depremiyle yer altına gömülen kültüre ait eserlerden ulaşabildikleri üzerine yaptığı çalışmalar ile paylaşımlarının diğer örneklerini oluşturur.

N. Ahmet Özalp, Araştırma & Başvuru Kitapları, Diğer, Divan Edebiyatı & Halk Edebiyatı kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

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