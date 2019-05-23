Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Yazar Akif Emre mezarı başında anıldı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
KÜLTÜR SANAT

Yazar Akif Emre mezarı başında anıldı

Yazar Akif Emre mezarı başında anıldı

Gazeteci-yazar Akif Emre, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. Yakınları ve sevenleri, kalp krizi sonucu 2 yıl önce hayatını kaybeden Emre'nin Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dua etti. Afrika ülkelerinden, Doğu Türkistan'dan, Bosna Hersek'ten ve Türkiye'den hafız öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okudu.

Haber Merkezi AA
Akif Emre'nin kabri başında Afrika ülkelerinden, Doğu Türkistan'dan, Bosna Hersek'ten ve Türkiye'den hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu.
Akif Emre'nin kabri başında Afrika ülkelerinden, Doğu Türkistan'dan, Bosna Hersek'ten ve Türkiye'den hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu.

Avukat Muharrem Balcı, Akif Emre ile şahsi bir dostluğu olduğunu belirtti. Özellikle tanıştıkları yıllarda birçok konuyu beraber mütalaa ettiklerini, İstanbul’da sık sık görüştüklerini dile getiren Balcı, "Akif Emre sadece bir yazar ya da araştırmacı değil. Emre'nin yazıları okunduğunda, belgeselleri izlendiğinde, İslam dünyasının her bölgesiyle alakalı ufuk açıcı araştırmaları ve çalışmaları olduğu görülür, oralara dair tespitleri var. Dünden bugüne baktığımızda yaptığı tespitler, sadece bugüne değil, aynı zamanda geleceğe de ışık tutuyor. Gençlerin Akif Emre okumaları yapmaları gerekiyor. Akif Emre, İslam dünyasındaki tüm önemli şahsiyetleri bize tanıtan bir isimdir." ifadelerini kullandı.

Üniversite döneminde Akif Emre ile aynı evde kalan ve o yıldan itibaren arkadaş olduklarını belirten Mehmet Bulayır şunları söyledi:

  • "Akif Emre kitabında mezar ziyaretinden bir cümleden bahseder, ‘Kabir ziyaretleri ibret almak içindir, bugün bana ise yarın sanadır’ diye. Bu cümleden hareketle kabir ziyareti yapmış olduk, amacımız ağabeyimizi yad etmek. İslam coğrafyasına çok ilgi duyardı ağabeyimiz. Ümmetçi bir bakış açısına sahipti"
Üzeri kirli diyekoltuğa oturtmadılar

'Üzeri kirli' diye
koltuğa oturtmadılar

​Minibüs şoförü, 6 ay süre ile seferden men edildi.
Tabeladaki Dersimyok hükmündedir

Tabeladaki 'Dersim'
yok hükmündedir

Bahçeli, Tunceli Belediyesi'nin kararına ve gündemdeki konulara değindi.
13 günsonra acı haber

13 gün
sonra acı haber

Uçurumdan düşerek kaybolan AA muhabirinin cenazesi bulundu.
30 milyar<br>TL'lik paket

30 milyar
TL'lik paket

Bakan Albayrak reel sektöre yönelik destek paketini açıkladı.
Hedeflerimize yürümeye<br>devam edeceğiz

Hedeflerimize yürümeye
devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Paha<br>biçilmez bir ömür

Paha
biçilmez bir ömür

Erdoğan, 2019 Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu.
'Herkesi kayıt<br>altına alıyoruz'

'Herkesi kayıt
altına alıyoruz'

​FETÖ'cü Hakan Şükür kendisine 'hain' diyenleri tehdit etti.

​Büyük indirimi kaçırmayın
YSK 24 Haziran'ı neden iptal etmedi?

YSK 24 Haziran'ı neden iptal etmedi?

​CHP'nin İstanbul kararının ardından yaptığı başvuruya YSK'nın gerekçeli kararında net cevap.

Üst düzey teröristi infaz etmişler

Üst düzey teröristi infaz etmişler

PKK'daki çöküş, iç hesaplaşmaları hızlandırdı.

15 yıl<br>hapsi istendi

15 yıl
hapsi istendi

​'Erik çekirdeği' dayağında üst sınırda ceza talebi.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Güneyde tersane<br>stratejik zorunluluk

Güneyde tersane
stratejik zorunluluk

​Tersane karşıtı eylem yapanlara Alman Vakfı'ndan para yağmış.
Sarı Yelekliler<br>sokağa çağırıyor

Sarı Yelekliler
sokağa çağırıyor

"Avrupa Diktatörlüğünü" kınamak için Belçikalılara çağrı yapıldı.
Çalışma<br> başlatıldı

Çalışma
başlatıldı

​Hakkari'nin yer altı kaynakları araştırılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.