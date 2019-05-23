Yazar Akif Emre mezarı başında anıldı

Avukat Muharrem Balcı, Akif Emre ile şahsi bir dostluğu olduğunu belirtti. Özellikle tanıştıkları yıllarda birçok konuyu beraber mütalaa ettiklerini, İstanbul’da sık sık görüştüklerini dile getiren Balcı, "Akif Emre sadece bir yazar ya da araştırmacı değil. Emre'nin yazıları okunduğunda, belgeselleri izlendiğinde, İslam dünyasının her bölgesiyle alakalı ufuk açıcı araştırmaları ve çalışmaları olduğu görülür, oralara dair tespitleri var. Dünden bugüne baktığımızda yaptığı tespitler, sadece bugüne değil, aynı zamanda geleceğe de ışık tutuyor. Gençlerin Akif Emre okumaları yapmaları gerekiyor. Akif Emre, İslam dünyasındaki tüm önemli şahsiyetleri bize tanıtan bir isimdir." ifadelerini kullandı.

Üniversite döneminde Akif Emre ile aynı evde kalan ve o yıldan itibaren arkadaş olduklarını belirten Mehmet Bulayır şunları söyledi: