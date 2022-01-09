Hayat Yazar Ali Emre ateizmin kıyısından nasıl döndüğünü anlattı Bizi Müslümanların vitrini etkiledi
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Yazar Ali Emre ateizmin kıyısından nasıl döndüğünü anlattı: Bizi Müslümanların vitrini etkiledi

Yazar Ali Emre, ateizmin kıyısından nasıl döndüğünü anlattı. Soldan gelen biri olduğunu ifade eden Emre, Müslümanların vitrininin kendisini etkilediğini söyleyerek, "Karl Marx'ın Das Kapital'inden de sayfa numarası vererek konuşuyorlardı, Çin romanlarından da haberdarlardı. Kimse onlarla tartışamazdı. Benim diyen adamlar ezilir büzülürdü karşılarında" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yazar Ali Emre ateizmin kıyısından nasıl döndüğünü anlattı: Bizi Müslümanların vitrini etkiledi
Yazar Ali Emre

Davet ve Kardeşlik Vakfı'na açıklamada bulunan Yazar Ali Emre, ateizmin kıyısından nasıl döndüğünü anlattı.

Müslümanların vitrininin kendisini etkilediğini söyleyen Emre, "Karl Marx'ın Das Kapital'inden de sayfa numarası vererek konuşuyorlardı, Çin romanlarından da haberdarlardı. Kimse onlarla tartışamazdı. Benim diyen adamlar ezilir büzülürdü karşılarında üniversite yurtlarında, evlerinde. Onlar da top oynarlardı ama hiç ağızlarından küfür çıkmazdı. Biz yemek zammını Turgut Özal zamanında yere dökerdik. Onlar harçlıklarını biriktirip yemeklerini orada yemezdi. Ellerinin ucuyla tokalaşmazlardı. Ahlaklarıyla, dirençleriyle, okumalarıyla, yer yüzü bilgileriyle insanları çarparlardı." dedi.

​Yazar Ali Emre ateizmin kıyısından nasıl döndüğünü anlattı: Bizi Müslümanların vitrini etkiledi
OYNAT 02:20
​Yazar Ali Emre ateizmin kıyısından nasıl döndüğünü anlattı: Bizi Müslümanların vitrini etkiledi
Yazar Ali Emre, ateizmin kıyısından nasıl döndüğünü anlattı. Soldan gelen biri olduğunu ifade eden Emre, Müslümanların vitrininin kendisini etkilediğini söyleyerek, 'Karl Marx'ın Das Kapital'inden de sayfa numarası vererek konuşuyorlardı, Çin romanlarından da haberdarlardı. Kimse onlarla tartışamazdı. Benim diyen adamlar ezilir büzülürdü karşılarında' ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİRİ AYDINLIKLARIYDI"

Hidayetin nereden ne zaman geleceğinin bilinemeyeceğini söyleyen Emre, "En önemli etkenlerden biri de Müslüman gençlerin güzellikleri, aydınlıkları, sahip oldukları ışıktı" diye konuştu.

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