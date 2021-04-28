Yazar Hakkı İnanç: Fuzuli büyük şairdir intihale ihtiyacı yoktu

İran devlet televizyonu, Türk şair Fuzuli'nin, kendisinden yaklaşık 40 yıl sonra dünyaya gelen Saib Tebrizi'nin Farsça şiirlerini çevirip kendi divanına kattığı iddiasında bulunduğu bir yayın yapmıştı.

Yazar Hakkı İnanç, tepkilere neden olan bu gelişmeyi TVNET canlı yayınında değerlendirdi. "Fuzuli büyük şairdir, intihale ihtiyacı da yoktu" diyen İnanç, şunları söyledi:

"İdeolojik argümanlarla aklın örtülmesidir"

O büyük tarihi başarılara kıskançlığın neticesi ideolojik argümanlarla tarihi gerçeklerden uzak bir şekilde, aklın örtülmesinin tezahürü olarak görüyorum bunu. Ne Arapları ne de Farsları böyle kötülememişizdir. Hep sevgiyle saygıyla yaklaşmışızdır.

"Fuzuli büyük şairdir intihale ihtiyacı yoktur"

Saib Tebrizi'nin doğduğu yılı bile unutarak 'Fuzuli intihal yaptırdı' deniliyor. Fuzuli büyük şairdir, intihale ihtiyacı da yoktur. Büyüklüğünü herkes bilir. Tarih hem büyük isimlerle Fuzuli ile Saibi Tebirizi ile bugünkü devletlerin ideolojik hastalıklarına malzeme çıkmaz.

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FUZULİYE HAKARET NİYE?



İran devlet televizyonunda Türk şair Fuzuli'ye hakaret edilmesi tepkilere neden oldu 📌



👉#TVNET canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Yazar @hayatiinanc, "Fuzuli büyük şairdir, intihale ihtiyacı da yoktu" ifadelerini kullandı. pic.twitter.com/GmWcsFRE5n — TVNET (@tvnet) April 28, 2021