Hayat Yazmak ruhumuzda başlar
KÜLTÜR SANAT

Yazmak ruhumuzda başlar

Muhammed Pamuk’un “Yazmayı Ruhumuzda Başlatırız” sloganı ile kaleme aldığı kitabı Yazma Psikolojisi kitapseverlerle buluştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yazmak ruhumuzda başlar
Yazma Pisikolojisi

Muhammed Pamuk’un “Yazmayı Ruhumuzda Başlatırız” sloganı ile kaleme aldığı kitabı Yazma Psikolojisi kitapseverlerle buluştu. “Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık”tan çıkan eserde yazar, düşünce ve yazma dinamiklerini masaya yatırıyor. Kitapta yer alan psikolojik değerlendirme testleri ile de yazma eğilimi, yaratıcı düşünce, yazma motivasyonu, yazma kaygısı, duygu aktarımı, hayal ve imgeleme gibi konularda okuyucuya kendisini değerlendirme fırsatı sunuyor.

“Yazı yazarken tek sermayemiz kelimelerimiz. Kelimeler önce düşüncelerimizde var olur, sonra duygulara evrilerek zihnimizde olgunlaşır” diyen yazar, yazıyı kaleme alırken sadece kelimelerin veya duyguların yetmediğini, yazıya ruhumuzu da aşılamamız gerektiğinin altını çiziyor.

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