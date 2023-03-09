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Hayat

Yedi Başak’ta yardım seferberliği sürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Gaziantep olmak üzere on ilimizin etkilendiği, dünyada eşi görülmemiş depremde Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dernek deprem bölgelerinde yaptığı yardımların yanı sıra Gaziantep merkezinde de depremzede ailelere ve ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

16:21 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yedi Başak’ta yardım seferberliği sürüyor

Yedi Başak’ta yardım seferberliği sürüyor

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza ilk günden bu yana yardımlarına durmaksızın devam ediyor.

Bunun yanında şehirlerde de düzenli olarak yaptığı yardımlara devam ederek hem depremzedelerin hem de ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayına yüzlerinde tebessümle girebilmeleri için yardımlarına devam ediyor. Bölgede depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerine gıda kolisi dağıtımı gerçekleştiren Yedi Başak, Şehitkamil’de 275 koli dağıtarak yüzlerce ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşıladı.

Ortalama ağırlığı 40 kiloyu bulan kolilerde nohut, fasulye, bulgur, pirinç, mercimek, şeker, un, salça, arpa şehriye, makarna, sıvı yağ, çay gibi temel ihtiyaç malzemesi bulunuyor. Ramazan ayı öncesinde gıda kolisi yardımlarına başlayan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği birçok yardım projesiyle de yıl boyunca ihtiyaç sahibi insanlara umut olmaya devam ediyor.

#Yedi Başak
#deprem
#yardım
26 dakika önce
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Yedi Başak’ta yardım seferberliği sürüyor
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