Hayat Yemeğe tuz yerine gübre attılar 24 kişi hayatını kaybetti
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Yemeğe tuz yerine gübre attılar: 24 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde "yanlışlıkla gübre atıldığı" belirtilen yemekten yiyen aynı aileden 24 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi tedavi altına alındı.

Haber Merkezi AA
Yemeğe tuz yerine gübre attılar: 24 kişi hayatını kaybetti​
Gübreli yemekten yiyen 2 kişinin tedavisi sürüyor 24 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Ali İnname, eyaletin Danzanke köyünde aile yemeğinde yanlışlıkla tuz yerine gübre kullanıldığını belirtti. İnname, yemeği tüketen 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin tedavi altına alındığını ifade etti.

TEMKİNLİ OLMAYA ÇAĞIRDI

Halkın bu olaydan ders almasını ve bu tür zehirli kimyasalları kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutmaları çağrısında bulunan İnname, böyle bir olayın tekrarlanmaması için halkın temkinli olması gerektiğini kaydetti.

İnname, olağandışı semptomları hisseden halkın en yakın sağlık tesisine başvurmasını istedi.

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