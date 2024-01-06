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Hayat

Yemekleri ondan önce gitti

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece yapacağı uzay yolculuğu için 14 günlük karantinaya girdi. Gezeravcı’nın uzay istasyonunda yiyeceği yemekler kargolanarak istasyona gönderildi.

04:00 - 6/01/2024 Saturday
Güncelleme: 00:28 - 6/01/2024 Saturday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, ABD’nin Florida eyaletinden Ax-3 mürettebatıyla 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01.11’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) hareket edecek. Uzay misyonunda zorunlu kabul edilen 14 günlük karantina süreci için fırlatmanın gerçekleştirileceği Florida’ya geldiklerini belirten Gezeravcı, buradaki amacın herhangi bir hastalığı halihazırda istasyonda görev yapan astronotlara bulaştırmamak olduğunu söyledi. Gezeravcı, “Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı burası. Bulunduğumuz tesisi terk etmeden bütün ihtiyacımız bize getiriliyor. 8 aylık sürede aldığımız bütün eğitimleri de hem gözden geçirmeye hem tekrar etmeye hem de son operasyonel hazırlık süreçlerine yoğunlaştığımız bir ortamdayız.” diye konuştu. Yanında götüreceği malzemeleri de teslim ettiğini söyleyen Gezeravcı, şunları anlattı:

Alper Gezeravcı

EŞYALARIMI YÜKLEDİK

“Eşyalarım kapsüle yüklendi. Silifkeliyim. Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, küçük yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını, ilk görev yaptığım hava kuvvetlerimdeki filomun peçini ve bizi uzaya taşıyan Türk bayrağımızı götürüyorum.” Uzayda yapacağı bilimsel çalışmalara yönelik hazırlıklarını tamamladıktan sonra rutin operasyona ertesi günün sabahında başlayacaklarını belirten Gezeravcı, “Deneylerin, güç ünitelerine bağlanmış kargo paketlerinden çıkarılması ve ISS’de muhafaza edileceği soğutma ortamlarına taşınmasıyla deneylerin ilk adımı başlıyor. Deneylerimizi eş zamanlı başlatacağız. Her gün birçok deneyi gerçekleştireceğiz” dedi. ISS’ye ulaşmak için kullanılacak “Crew Dragon” kapsülünün içinde yemeklerin olacağını dile getiren Gezeravcı, Nisan 2023’te beğendikleri yemek gruplarını seçerek sürece başladıklarını anlattı. Gezeravcı, “ISS’de yiyeceğimiz yemekler şu anda zaten orada, bizden çok önce kargo olarak oraya ulaştırılmıştı.” bilgisini verdi.

Uzay için kalkış saati: 01.11

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01.11’de ülkenin insanlı ilk uzay misyonu için yola çıkacağını belirterek, “Dün itibarıyla 14 günlük karantina süreci de başlamış oldu.” dedi. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Kacır, çok uzun bir eğitim ve hazırlık döneminin geride bırakıldığını dile getirerek, şöyle devam etti: “Çok kapsamlı eğitimler aldı ilk astronotumuz. Aynı zamanda Uluslar arası uzay istasyonunda gerçekleştirileceği 13 bilimsel deneyle ilgili de burada Türkiye’de üniversitelerimizde araştırma merkezlerimizle birlikte hazırlıklarını tamamladı. Ümit ediyoruz ki bu yolculuk; hem uluslararası bilim literatürüne önemli katkılar sunacak hem Türkiye’nin uzay çalışmalarında önemli bir merhale, önemli bir kilometre taşı olacak hem de gelecek nesiller için büyük bir ilham kaynağı olacak.”



Bakan Kacır '14 günlük karantina süreci başladı' diyerek duyurdu: Türkiye'nin ilk astronotu 18 Ocak'ta yola çıkacak
Bakan Kacır '14 günlük karantina süreci başladı' diyerek duyurdu: Türkiye'nin ilk astronotu 18 Ocak'ta yola çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Teknokent'te düzenlenen Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı İmza Töreni'ne katıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden ve buradan önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kacır 'Alarmlarınızı kurun' diyerek, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de ülkenin insanlı ilk uzay misyonu için yola çıkacağını belirtti. Bakan Kacır, "Dün itibarıyla 14 günlük karantina süreci de başlamış oldu. Ümit ediyoruz ki bu yolculuk, hem uluslararası bilim literatürüne önemli katkılar sunacak hem Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir merhale, önemli bir kilometre taşı olacak hem de gelecek nesiller için büyük ilham kaynağı olacak" dedi.


#Astronot
#Uzay
#Aktüel
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