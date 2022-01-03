​Yeni bir düşünce yeni bir Teklif

Yaklaşık bir yıldır düşüncesi devam eden Teklif dergisi, “İnsan, insana ancak teklif eder” mottosuyla yayın hayatına başladı. İlk sayısında Mükellefiyet konusunu ele alan dergi, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun öncülüğünde 2 aylık düşünce dergisi olarak Ketebe Yayınları çatısı altında okuyucuyla buluştu. Yayın Kadrosunda, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, Prof. Dr. Ömer Türker, Prof. Dr. Tahsin Görgün ve Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer’in yer aldığı dergi, ‘Türk entelektüelleri dünyaya ne söylüyor?’ sorusunun cevabını arayacak.

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Teklif dergisinin içinde yaşadığımız insanlık durumunu, sonuçları açısından değil nedenleri bakımından tespit ederek, çözüm önerileri sunma kaygısı güden entelektüel bir teşebbüs olduğunu söyledi. Fazlıoğlu, “Bunu da yeni cümlelerle yapabileceğimize inanıyoruz çünkü cümle, cemil olanın zeminidir. Cümle kurmak ve paylaşmak dinamik ve yolda olan bir etkinliktir; bunun da ifade aracı dergidir. İşte bu nedenlerle zemine ilişkin cümleler kurmak, bu cümleleri teklife dönüştürmek, akabinde bu teklifi de birlikte yürüyerek temsil etmek yani bir hikâyeye dönüştürmek için Teklif dergisini çıkarmaya karar verdik” diyerek yola çıkış amacını anlattı.

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Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil

AKADEMİK YAYIN KALIPLARININ DIŞINA DAVET

Gelenekten ilham alan, ancak tartışmalarını bugüne mahsus sorunları dikkate alarak yürüten girişimlere mekân teşkil etmeyi hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Ayhan Çitil ise derginin yolculuğunu şu ifadelerle anlattı: “Günümüzde özelde İslam dünyası genelde de tüm insanlık ciddi krizlerle karşı karşıya. Hayat her bakımdan üstümüze üstümüze geliyor. Lâkin ülkemizde hem akademide hem de akademi dışında ciddi bir hayatiyet göze çarpıyor. Bilhassa gençler sürekli bir arayış içindeler. Teklif dergisi akademinin özgün fikirleriyle ve gayretleriyle öne çıkan, kendilerine nakledilenle yetinmeyip şahsiyetli bir biçimde fikriyata katkı sağlamayı hedefleyen isimleri, akademik yayın kalıplarının cenderesinin dışında metinler kaleme almaya davet ediyor.”

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Dursun Çiçek

GÖRSEL OLAN DA DÜŞÜNCEYE DAHİL

“İnsan teklifle tamamlanır” diyen Dursun Çiçek de emanetin taşıyıcısı olduğunun bilinciyle yaklaşıyor bu girişime. “İçinde yaşadığınız çağda Aydınlanma değerlerinin evrensel olmadığı artık aşikâr. Aydınlanma’nın yeşerttiği umutların bir simülasyon olduğu artık daha açık. Tam da burada biz içinde bulunduğumuz zamana ve mekâna konuşabilmenin teklife dahil olduğunun farkındayız. Bunun için de Teklif’imizi bir dergiyle somutlaştırmaya karar verdik.” Görsel olanın da düşünceye dahil olduğunu söyleyen Çiçek, Teklif dergisinde farklı bir mizanpaz/tasarım denediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Ömer Türker

İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDEN HAREKETLE

Dergide yaşadığımız dönemin sorunlarını İslam düşünce geleneğinden hareketle ele almak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Ömer Türker, “Bizler ilgilendiğimiz konularla sadece tarihçi olarak ilgilenmiyoruz. İlgilendiğimiz meseleler, aynı zamanda içinde bulunduğumuz zaman diliminde karşı karşıya kaldığımız bireysel ve toplumsal sorunları düşünmenin de zemini bizim için. İbn Sînâ, Gazzâlî ve Fahreddin er-Râzî ve İbnü’l-Arabî gibi düşünürler bizim için kendisiyle birlikte sorunlarımızı düşündüğümüz yaşayan şahsiyetler. İslam geleneğinden hareket etmenin özgünleştirici ve özgürleştirici yanını görmek ve göstermek istiyoruz” diyerek geleneğimizi ihmal etmeden her şeyi yeni baştan düşünmenin ipuçlarını ortaya koydu.

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HAYAT Ketebe artık daha yakın