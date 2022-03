Yeni Game of Thrones kitabı yolda

Milyonlarca kişi tarafından izlenen dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin yeni kitabı okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Amerikalı ünlü yazar George R.R. Martin tarafından inşa edilen Game of Thrones evreni ile ilgili yeni bir kitabın 25 Ekim’de piyasaya sürüleceği açıklandı. Televizyon tarihinin en başarılı dizilerinden biri olan Game of Thrones, Martin’in aynı adlı kitaplarından uyarlanmıştı.