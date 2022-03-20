Hayat Yeni Game of Thrones kitabı yolda
KÜLTÜR SANAT

Yeni Game of Thrones kitabı yolda

Milyonlarca kişi tarafından izlenen dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin yeni kitabı okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Game of Thrones kitabı yolda
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Milyonlarca kişi tarafından izlenen dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin yeni kitabı okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Amerikalı ünlü yazar George R.R. Martin tarafından inşa edilen Game of Thrones evreni ile ilgili yeni bir kitabın 25 Ekim’de piyasaya sürüleceği açıklandı. Televizyon tarihinin en başarılı dizilerinden biri olan Game of Thrones, Martin’in aynı adlı kitaplarından uyarlanmıştı.

Game Of Thrones’un muhteşem kamera arkası görüntüleri
OYNAT 03:27
Game Of Thrones’un muhteşem kamera arkası görüntüleri
Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip fantastik televizyon dizisi Game of Thrones'ta 'Donmuş Göl Savaşı' olarak adlandırılan sahnenin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Kimsenin bilmediği detay

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Bolu Tüneli'nde zincirleme kazaya karışan 18 araç kaldırıldı.
Bayraktar için yapılan şarkı herkesin dilinde: Şarkıyı 2 saatte yazdım
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1915 Çanakkale Köprüsü'nü ilk geçen engelliler mutlu: Çok keyifliydi büyülendik

1915 Çanakkale Köprüsü’nü açılıştan bir gün önce geçme fırsatı bulan görme ve bedensel engelliler mutlu. Halis Kuralay: Taşıtların olmadığı bir ortamda özgürce koşmak istiyorum, dedim. Çok keyifliydi. Görme engelli olarak köprüyü gönül gözüyle geçtim. Hamide Doğangün: En son Avrupa Tokyo Olimpiyatları’na katıldım. Oralarda gördüğüm köprülerin hiçbiri bu kadar güzel değildi, büyülendim.
Google'a ırkçılık suçlaması: Siyahi çalışanı teknoloji devine dava açtı
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Google'a ırkçılık suçlaması: Siyahi çalışanı teknoloji devine dava açtı

Google’da çalışan siyahi bir kişi, ten renginden dolayı ırksal ayrımclığa maruz kaldıklarını belirterek şirkete dava açtı. April Curley isimli çalışan, teknoloji şirketinin siyahi çalışanları daha düşük seviyeli işlere yönlendirdiğini, onlara daha az ödeme yaptığını ve ırkları nedeniyle ilerleme fırsatı sunmadığını belirtti.


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