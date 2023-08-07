Yeni haftada bunaltıcı sıcaklar sürecek mi?

Özdemirci, "Hafta ortasında ise ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde de birazcık düşüş gerçekleşecek, yer yer inecek ama ülkemizin diğer kesimlerinde normaller üzerinde seyredecek" bilgisini verdi.

En çok merak edilen ise bunaltıcı sıcakların ardından yağış gelip gelmeyeceği... Özdemirci merak edilenleri, şöyle yanıtladı:

"İstanbul'dan Anadolu yakasında, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce çevrelerinde bir mevcut sağanak yağış beklentimiz var. Ama çarşamba günü Marmara'nın Doğusunda Batı Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevrelerinde güneyde de Osmaniye, Hatay çevrelerinde sağanak yağış beklentimiz var. Bu yağışlar yine perşembe, cuma günü için de devam ediyor."