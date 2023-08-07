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Yeni haftada bunaltıcı sıcaklar sürecek mi?

Bunaltıcı sıcaklar yeni haftanın ilk günlerinde de etkili olacak. Ferahlamak için hafta ortasına kadar sabretmek gerekecek. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor. Ankara'da ise çarşamba günü sıcaklık biraz azalacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyredecek.

08:13 . 7/08/2023 Pazartesi
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta ortasında biraz düşecek.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta başından itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktardı.


Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar hafta ortasına kadar sürecek


Özdemirci, "Hafta ortasında ise ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde de birazcık düşüş gerçekleşecek, yer yer inecek ama ülkemizin diğer kesimlerinde normaller üzerinde seyredecek" bilgisini verdi.


En çok merak edilen ise bunaltıcı sıcakların ardından yağış gelip gelmeyeceği... Özdemirci merak edilenleri, şöyle yanıtladı:


"İstanbul'dan Anadolu yakasında, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce çevrelerinde bir mevcut sağanak yağış beklentimiz var. Ama çarşamba günü Marmara'nın Doğusunda Batı Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevrelerinde güneyde de Osmaniye, Hatay çevrelerinde sağanak yağış beklentimiz var. Bu yağışlar yine perşembe, cuma günü için de devam ediyor."


3 büyükşehirde hava nasıl olacak?


İstanbul'da yarın sağanak yağış olacak. Ankara'da yağış beklenmiyor ancak çarşamba günü sıcaklıklar birkaç derece düşecek.


İzmir'de ise sıcak hava 34-35 derecelerde etkisini sürdürecek.


Güneydoğu yine 'en sıcak' olacak


Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerinde yüksek sıcaklıklar devam edecek.


Yetkililerin, "sıcak havaya karşı dikkatli olunması" uyarısı yeni hafta için de geçerli olacak.

#Hava Durumu
#Sıcaklık
#İstanbul
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