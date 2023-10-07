Yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün ve yarın yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin’in ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.