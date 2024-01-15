Yeni medya okulumuz TRT Akademi

Ulusal ve uluslararası alanda medya ve iletişim profesyonellerinin yetişmesine katkı sağlayacak TRT Akademi, “Yenilikçi ve öncü bir medya okulu” olmak için faaliyete geçirildi. TRT’nin medya ve yayıncılık teknolojileri alanındaki bilgi birikimi, yüz yüze ve canlı ders programları, çeşitli podcast ve uzmanlık makalelerinin yer aldığı özgün içerikler, TRT Akademi aracılığıyla ilgilisiyle buluşacak.

TRT Akademi bünyesinde, podcast için metin yazımından stüdyo kameramanlığına, sosyal medya haberciliğinden temel şan eğitimine, senaryo okuryazarlığından etkili müsabaka anlatımına kadar çok sayıda eğitim yer alıyor. TRT Akademi kapsamına; video eğitimleri, yüz yüze eğitimler, sanal sınıf eğitimleri, podcast içerikleri, yayınlar kategorisi ve webinar etkinliklerini de dahil ediyor. Tüm bu içeriklerle, ulusal ve uluslararası mecrada, yenilikçi ve öncü bir medya okulu olarak toplumsal fayda hedefleniyor. Her ay düzenlenecek tecrübe paylaşım webinarlarında, sektörün önde gelen isimleri Akademi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak katılımcılarla buluşacak. Yüz yüze ve hibrit eğitimlerde uygulama sınavlarını ve ölçme değerlendirme sorularını başarıyla tamamlayan katılımcılara “sertifika” verilecek. TRT Akademi eğitim programlarına başlamak için www.trtakademi.com adresi ziyaret edilebilir.