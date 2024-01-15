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Yeni medya okulumuz TRT Akademi

Yayıncılığın Okulu hedefiyle bugüne kadar 114 ülkeden toplam 13 binin üzerinde kişiye dokunan TRT, medya, yayıncılık ve iletişim alanında gelişim ve değişimi destekleyen projesi TRT Akademi’yi duyurdu.

04:00 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:56 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ulusal ve uluslararası alanda medya ve iletişim profesyonellerinin yetişmesine katkı sağlayacak TRT Akademi, “Yenilikçi ve öncü bir medya okulu” olmak için faaliyete geçirildi. TRT’nin medya ve yayıncılık teknolojileri alanındaki bilgi birikimi, yüz yüze ve canlı ders programları, çeşitli podcast ve uzmanlık makalelerinin yer aldığı özgün içerikler, TRT Akademi aracılığıyla ilgilisiyle buluşacak.

HER İLGİ ALANI İÇİN AYRI İÇERİK

TRT Akademi bünyesinde, podcast için metin yazımından stüdyo kameramanlığına, sosyal medya haberciliğinden temel şan eğitimine, senaryo okuryazarlığından etkili müsabaka anlatımına kadar çok sayıda eğitim yer alıyor. TRT Akademi kapsamına; video eğitimleri, yüz yüze eğitimler, sanal sınıf eğitimleri, podcast içerikleri, yayınlar kategorisi ve webinar etkinliklerini de dahil ediyor. Tüm bu içeriklerle, ulusal ve uluslararası mecrada, yenilikçi ve öncü bir medya okulu olarak toplumsal fayda hedefleniyor. Her ay düzenlenecek tecrübe paylaşım webinarlarında, sektörün önde gelen isimleri Akademi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak katılımcılarla buluşacak. Yüz yüze ve hibrit eğitimlerde uygulama sınavlarını ve ölçme değerlendirme sorularını başarıyla tamamlayan katılımcılara “sertifika” verilecek. TRT Akademi eğitim programlarına başlamak için www.trtakademi.com adresi ziyaret edilebilir.



#aktüel
#TRT
#Medya
#Yayıncılık
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