Yeni Şafak 26 yaşında

Ocak 1995’te başladığımız yayın hayatında 26. yaşımıza girdik. Geride bıraktığımız çeyrek asırda büyük Türkiye projesinin sesi olmaya gayret ettik. 25 yıldır değişmeyen yayın çizgimizle milli iradenin yanında, ihanetlerin karşısında saf tuttuk. Daha

2 yaşındayken tüm gücümüzle 28 Şubat darbecilerinin karşısına dikildik, kartel basının alkış tuttuğu tanklara sayfalarımızı siper ettik.

Binamız

SUSMADIK, SİNMEDİK

Okullardan, kamu kurumlarına, sokaklardan, camilere uzanan baskıya karşı oksijen olduk. İşkencelerden geçirilsek de, kurşunlansak da, molotoflarla yakılmak istensek de teröriste yolsuza, hırsıza, devlet malına el uzatanlara eyvallah etmedik. İşkenceciler, tetikçiler, bombacılar hak ettiği bataklıkta boğulurken biz yolumuza devam ettik.

KUMPASLARA SAVAŞ AÇTIK

Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde basının mihenk taşlarından biri olduk. Milli iradeyi güçlendirmek için atılan her adıma destek verirken, vesayetin temsilcilerine dünyayı dar ettik. Sağımıza solumuza bakmadan, büyük Türkiye’yi hedef alan tüm kumpaslara karşı savaş açtık.

ÇAPULCUYA GEÇİT VERMEDİK

Darbe girişimin haberdar eden ilk yayın kuruluşu olduk.

Devletin hassas kurumlarına yapılan saldırıları, kaset komplolarını belgeleriyle deşifre ettik. Düzmece evraklarla devletin zirvesini hedef alan darbeci polis ve yargı mensupları da, 3-5 ağacı bahane ederek sokakları yangın yerine çeviren çapulcular da karşısında bizi buldu. Büyük mücadelemizi 15 Temmuz direnişimizle taçlandırdık. Darbe girişimini haberdar eden ilk yayın kuruluşu olarak milyonların sokaklara dökülmesine öncülük ettik.

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KANIMIZLA CANIMIZLA

15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz

O gece yol arkadaşımız Mustafa Cambaz’ı şehit vererek kanımızla canımızla ihanet girişimine set olduk. Sadece Türkiye’ye değil, İslam coğrafyasına da ses olduk. Filistin’den Doğu Türkistan’a, Arakan’dan Keşmir’e kadar mazlumlara hem dualarımızda hem sayfalarımızda yer verdik. Suriye’de 11 yıldır süren iç savaşta yazılmayanları yazdık, söylenmeyeni söyledik. Özetle Türkiye’nin ve dünyanın son 25 yılına dip not düştük, sesiniz olduk ve olmaya devam edeceğiz.



