Yeni Şafak Pazar Eki'nde bu hafta

Yeni Şafak Pazar Eki, bu hafta birbirinden farklı haberleriyle dikkat çekiyor.

İşte Yeni Şafak Pazar Eki'nden öne çıkan haberler:

İçimizdeki hazineler mirasımızı yaşatıyor

UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazineleri listesinde yer alan sanatçılarımızın her biri mirasımız sayılan sanatları yaşatmak için çaba sarf ediyor, bir yandan da yeni nesillere bilgilerini aktarıyor

HAYAT İçimizdeki hazineler mirasımızı yaşatıyor

Kavunlu lezzetler

Osmanlı saraylarında da gerek yemeği, gerek olduğu haliyle oldukça sevilen kavunun, şanına yakışır bir bayramı da var. Yerli ve lezzetli bu kavunları sofralarımızda olduğu gibi bulundurmakla beraber, dondurmayla, salata olarak ve sorbe şekilde de tüketebiliriz.

HAYAT Kavunlu lezzetler

İntikam değil adalet istiyorum

Suriyeli yazar Haitham Hussein, ülkesini terk etmenin acısını ve mülteci olmanın yükünü kaleme aldı. Evinin bombalandığı anı bir videoda izleyen yazar, “Kitaplarım, anılarım ve tüm hayatımın gözlerimin önünde bombalarla yıkıldığına şahitlik ettim” diyor. Her şeye rağmen intikam değil adalet istediğine vurgu yapıyor.

HAYAT İntikam değil adalet istiyorum

Camide fotoğraf değil camide nikah

Çiçeği burnunda gelin- damatlara önerilen trendlerden biri camide fotoğraf çektirmek. Mahremiyet ve gösterişten uzak olmak gibi dini düşüncelerle çelişen bu trend için gelin Kur’an-ı Kerim okurken, damat da namaz kılarken poz vermesi isteniyor.

HAYAT Camide fotoğraf değil camide nikah

Çöp şişin merkezi ONDO

Alibeyköy’deki Ondo dürümü iki kelime ile özetlemek mümkün: Lezzet ve samimiyet. Üç kardeşin kurduğu kebapçı, yıllardır değişmeyen kalitesiyle müşterilerini ağırlıyor.

HAYAT Çöp şişin merkezi ONDO

Bu kupayla Türkiye'yi kazandım

Köklü tarihiyle dünyanın en önemli tenis turnuvası olan Wimbledon’da genç çiftlerde şampiyon olan 17 yaşındaki Yankı Erel bir ilke imza attı ve kupayı alan ilk Türk tenisçi oldu. 15 Temmuz’a denk gelen final günü şampiyonluk sevinci yaşayan Erel, kupayı 15 Temmuz şehitlerine armağan etti. Genç sporcu, “Bu kupayla birlikte Türkiye’yi kazandım. Kendime böyle bir günde kazanamazsan ülkene haksızlık etmiş olacaksın dedim. Artık sorumluluklarım daha büyük” diyor.

HAYAT Bu kupayla Türkiye'yi kazandım

Bas gaza hayat güzelleşsin

Calimero Riders, elli yaşına merdiven dayamış hatta geçmiş birkaç motorcudan oluşan bir grup. Bu yıl Mayıs ayında on günde dokuz Balkan ülkesini motorlarıyla geçtiler. Geçtiğimiz hafta da üç günlük bir Bulgaristan turu yaptılar. Grup üyeleri Türkiye’deki motorcu algısını yıkmayı amaçlıyor. Motor kullanma yaşının elli olması gerektiğini söylüyorlar.