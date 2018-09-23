Hayat Yeni Şafak Pazar Ekinde bu hafta
KÜLTÜR SANAT

Yeni Şafak Pazar Eki'nde bu hafta

Yeni Şafak 'Pazar Eki', sanattan yemeğe, teknolojiden fotoğrafa birbirinden zengin içeriklerle evlerinize konuk oluyor. "Apple’ın bir din, Steve Jobs’un bir tarikat lideri gibi algılandığı" ifadeleriyle başlayan "İman ettik teknolojiye" haberi, teknoloji bağımlılığımızı gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak Pazar Eki'nin öne çıkan haberlerini derledik.
Yeni Şafak Pazar Eki'nin öne çıkan haberlerini derledik.

Yeni Şafak Pazar Eki'nde bu hafta birbirinden farklı haberleriyle dikkat çekiyor.

İşte Yeni Şafak Pazar Eki'nden öne çıkan haberler:

Masal değil gerçek bir zafer: Kut’ül Amare

“Masaldan Gerçeğe Kut’ül Amare” belgeselinin çekimleri son hızla devam ediyor. 2016 yılından bu yana yedi farklı ülkede çekim yapan ekibin hedefi, zaferin tüm yönlerini ortaya çıkarmak. Yönetmen Koray Demir ,”Türkün, Kürdün, Arabın, Çerkesin, Arnavutun, askeriyle siviliyle, sünnisiyle şiisiyle, birlikte ölüme yürüyerek, kazanılması imkansız denilen bir işe soyunmalarının hikayesidir bu“ diyor.

Masal değil gerçek bir zafer: Kut’ül Amare
HAYAT
Masal değil gerçek bir zafer: Kut’ül Amare

Her kültürün aşuresi farklı

Aşure adı verilen yiyeceğin hem tatlı, hem de tuzlu tarifleri vardır. Kimi yörelerde aşure bir çorba, kimi yörelerde bir tatlıdır. Avrupalılar aşureyi Türk Mutfağından bir tatlı olarak biliyor ve kimi yerlerde ona “Nuh’un Pudingi” deniyor.

Her kültürün aşuresi farklı
HAYAT
Her kültürün aşuresi farklı

Gezegenin ilk köylüleri biziz Doğa kültürü DNA’mızda var

Şehirde yaşayan insanların birçoğu doğayla iç içe olmak istemelerine karşın nereden ve nasıl başlayacaklarını tam olarak bilmiyor. Tüm Anadolu’yu karış karış gezen yazar Yücel Sönmez ve fotoğrafçı Bahar Gökten, doğa kültürünün aslında özümüzde ve genlerimizde olduğunu söylüyor.

Gezegenin ilk köylüleri bizizDoğa kültürü DNA’mızda var
HAYAT
Gezegenin ilk köylüleri bizizDoğa kültürü DNA’mızda var

Süslü kadınların uçan tekerleri

Süslü Kadınlar bisikletleriyle meydana iniyor. 6 yıl önce “Uçuşan Teker” grubundaki kadınların bir araya gelerek başlattığı tur, bisikletliler için farkındalık sağlamayı amaçlıyor.

Süslü kadınların uçan tekerleri
HAYAT
Süslü kadınların uçan tekerleri

İman ettik teknolojiye

Apple’ın bir din, Steve Jobs’un bir tarikat lideri gibi algılandığı abartılı bir ifade olabilir mi? Maalesef değil. Araştırmalar teknoloji hayranlığı ve din algısının beyinde dini tepkilere neden olduğunu ortaya koyuyor. Prof. Dr. Ali Köse, “1980’li yıllarda İstanbul’da bir cemaat lideri mikrofon haram diye kullanmazdı. Şimdi o cemaatin gençleri böyle bir tartışmaya gülerler” ifadelerini kullanıyor. Psikiyatrist Mustafa Merter ise “Ne zekamız, ne aklımız, ne hayat tecrübelerimiz ne de imanımız bu gidişatı göremiyor. Usul usul Matrix ashabı oluyoruz” diyor.

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İman ettik teknolojiye
HAYAT
İman ettik teknolojiye

Afganları güldüren Charlıe Chaplın

Unutulmaz İngiliz aktör Charlie Chaplin gibi giyinerek komedyenlik yapan 25 yaşındaki Karim Asir, Afgan halkının yüzünü güldürüyor. Genç tiyatrocu tehditlere rağmen gösterilerini sürdüreceğini ve tek önemli olan şeyin halkının gülümsemesi olduğunu dile getiriyor.

Afganları güldüren Charlıe Chaplın
HAYAT
Afganları güldüren Charlıe Chaplın

Galata’da lezzet durağı

Galata Kitchen, Beyoğlu’nda hafif lezzetleriyle nam salmış bir mekan. Açık mutfağa sahip olan mekanda İmam Bayıldı’dan Macar Gulaş’a kadar uzanan farklı seçeneklere lezzetli bir tabak oluşturmak mümkün.

Galata’da lezzet durağı
HAYAT
Galata’da lezzet durağı

Çöpünü ayır dünyayı kurtar

1 Güzel Hareket kampanyası başlatan WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) geri dönüşüm farkındalığıyla dünyayı daha temiz bir hale getirmeyi hedefliyor. Vakfın genel müdürü Aslı Pasinli, “Doğa koruma bilinci artıyor. Ancak bu bilinçlenmenin henüz yeterince davranışlara yansıdığını söylemeyiz” diyor.

Çöpünü ayır dünyayı kurtar
HAYAT
Çöpünü ayır dünyayı kurtar

Karmaşık duyguları basit melodi anlatır

Neoklasik besteci ve piyanist Joep Beving, 25 ve 26 Eylül'de İKSV Salon'da vereceği iki konser için İstanbul’a geliyor. Çok kişisel bir müzik yaptığını söyleyen Beving, “Bestelerim benim iç sesim. Karmaşık duyguları basit melodilerle anlatıyorum” diyor.

Karmaşık duyguları basit melodi anlatır
HAYAT
Karmaşık duyguları basit melodi anlatır

Gez gör öğren sorgula

Altı kıtadan 200 sanatçı ve proje sahibinin katıldığı 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin bu yılki ana teması Okullar Okulu. Altı farklı mekanda yer alan sergi ve projeler bizi öğrenme ve bilgi üzerinde yeniden düşünmeye çağırıyor.

Gez gör öğren sorgula
HAYAT
Gez gör öğren sorgula

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Başkan Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Başkan Erdoğan, TURKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.
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