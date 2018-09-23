Yeni Şafak Pazar Eki'nde bu hafta birbirinden farklı haberleriyle dikkat çekiyor.
İşte Yeni Şafak Pazar Eki'nden öne çıkan haberler:
Masal değil gerçek bir zafer: Kut’ül Amare
“Masaldan Gerçeğe Kut’ül Amare” belgeselinin çekimleri son hızla devam ediyor. 2016 yılından bu yana yedi farklı ülkede çekim yapan ekibin hedefi, zaferin tüm yönlerini ortaya çıkarmak. Yönetmen Koray Demir ,”Türkün, Kürdün, Arabın, Çerkesin, Arnavutun, askeriyle siviliyle, sünnisiyle şiisiyle, birlikte ölüme yürüyerek, kazanılması imkansız denilen bir işe soyunmalarının hikayesidir bu“ diyor.
Her kültürün aşuresi farklı
Aşure adı verilen yiyeceğin hem tatlı, hem de tuzlu tarifleri vardır. Kimi yörelerde aşure bir çorba, kimi yörelerde bir tatlıdır. Avrupalılar aşureyi Türk Mutfağından bir tatlı olarak biliyor ve kimi yerlerde ona “Nuh’un Pudingi” deniyor.
Gezegenin ilk köylüleri biziz Doğa kültürü DNA’mızda var
Şehirde yaşayan insanların birçoğu doğayla iç içe olmak istemelerine karşın nereden ve nasıl başlayacaklarını tam olarak bilmiyor. Tüm Anadolu’yu karış karış gezen yazar Yücel Sönmez ve fotoğrafçı Bahar Gökten, doğa kültürünün aslında özümüzde ve genlerimizde olduğunu söylüyor.
Süslü kadınların uçan tekerleri
Süslü Kadınlar bisikletleriyle meydana iniyor. 6 yıl önce “Uçuşan Teker” grubundaki kadınların bir araya gelerek başlattığı tur, bisikletliler için farkındalık sağlamayı amaçlıyor.
İman ettik teknolojiye
Apple’ın bir din, Steve Jobs’un bir tarikat lideri gibi algılandığı abartılı bir ifade olabilir mi? Maalesef değil. Araştırmalar teknoloji hayranlığı ve din algısının beyinde dini tepkilere neden olduğunu ortaya koyuyor. Prof. Dr. Ali Köse, “1980’li yıllarda İstanbul’da bir cemaat lideri mikrofon haram diye kullanmazdı. Şimdi o cemaatin gençleri böyle bir tartışmaya gülerler” ifadelerini kullanıyor. Psikiyatrist Mustafa Merter ise “Ne zekamız, ne aklımız, ne hayat tecrübelerimiz ne de imanımız bu gidişatı göremiyor. Usul usul Matrix ashabı oluyoruz” diyor.
Afganları güldüren Charlıe Chaplın
Unutulmaz İngiliz aktör Charlie Chaplin gibi giyinerek komedyenlik yapan 25 yaşındaki Karim Asir, Afgan halkının yüzünü güldürüyor. Genç tiyatrocu tehditlere rağmen gösterilerini sürdüreceğini ve tek önemli olan şeyin halkının gülümsemesi olduğunu dile getiriyor.
Galata’da lezzet durağı
Galata Kitchen, Beyoğlu’nda hafif lezzetleriyle nam salmış bir mekan. Açık mutfağa sahip olan mekanda İmam Bayıldı’dan Macar Gulaş’a kadar uzanan farklı seçeneklere lezzetli bir tabak oluşturmak mümkün.
Çöpünü ayır dünyayı kurtar
1 Güzel Hareket kampanyası başlatan WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) geri dönüşüm farkındalığıyla dünyayı daha temiz bir hale getirmeyi hedefliyor. Vakfın genel müdürü Aslı Pasinli, “Doğa koruma bilinci artıyor. Ancak bu bilinçlenmenin henüz yeterince davranışlara yansıdığını söylemeyiz” diyor.
Karmaşık duyguları basit melodi anlatır
Neoklasik besteci ve piyanist Joep Beving, 25 ve 26 Eylül'de İKSV Salon'da vereceği iki konser için İstanbul’a geliyor. Çok kişisel bir müzik yaptığını söyleyen Beving, “Bestelerim benim iç sesim. Karmaşık duyguları basit melodilerle anlatıyorum” diyor.
Gez gör öğren sorgula
Altı kıtadan 200 sanatçı ve proje sahibinin katıldığı 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin bu yılki ana teması Okullar Okulu. Altı farklı mekanda yer alan sergi ve projeler bizi öğrenme ve bilgi üzerinde yeniden düşünmeye çağırıyor.