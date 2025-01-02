Yeni Şafak Vizyon 2025: Tarih bizi çağırıyor

Yayınlamış olduğu başarılı eklere yenilerini eklemeye devam eden Yeni Şafak Gazetesi, 90 sayfalık iki özel '2025 Vizyon' ekini okuyucularıyla buluşturdu. "Tarih bizi çağırıyor" ve "İnsanlığın ihyası Türkiye eliyle olacak" iki ekte gazetenin köşe yazarları, ülkenin son dönemlerde sınır içi ve sınırların çok ötesinde yaptığı atılımları sayfalarına taşıdı.









TARiH BiZi ÇAĞIRIYOR

‘Hayal’ sanılanın, çok hızlı bir şekilde gerçeğe dönüştüğü bir çağdayız. Türkiye, ‘Cumhuriyet’ sürecindeki en güçlü dönemini yaşıyor. Asırların birikimi, siyasi genetiği ve devlet aklı sayesinde Türkiye, tarihin dönüşümüne öncülük ediyor.









iNSANLIĞIN iHYASI TÜRKiYE ELiYLE OLACAK

Demokratikleşmeyi ‘sözde’ olmaktan çıkarıp pek çok ülke için model olmuş, ‘vesayet’ sorunlarını halletmiş Türkiye’nin yükselişi artık bir ‘kader’dir. Afrika’dan ve diğer sömürgelerinden kovulan Avrupa’nın örselediği coğrafyaların beşeri ihyası da Türkiye eliyle olacak.









'ÜÇÜNCÜ BİN YIL VE TÜRKİYE YÜZYILI'

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Vizyon için kaleme aldığı 'Üçüncü bin yıl ve Türkiye Yüzyılı' başlıklı yazısında, Türkiye Yüzyılı’nın sadece gelecek yüzyılı değil, üçüncü bin yılda nerede olacağını da şekillendireceğine dikkat çekti.





'Dünyada, her şeyin sil baştan konuşulduğu bir dönemde, Türkiye çok iddialı bir söylem ortaya koydu' diyen Likoğlu, 'Türkiye Yüzyılı, küresel alanda yaşanan baş döndürücü gelişmelere bakıldığında böyle bir iddia ile ortaya çıkmak, sadece gelecek yüzyıl açısından değil, gelecek binyılın şekillenmesi açısından da fevkalade önemli bir iddiadır'' ifadelerini kullandı.





Hüseyin Likoğlu'nun yanı sıra Yeni Şafak köşe yazarları da Türkiye Yüzyılı'nı anlattı.



