Yeni Şafak yayın hayatına bir dil daha ekledi: Fransızca yayına start verildi

1995 yılında yayın hayatına başlayan Yeni Şafak Gazetesi, dijital anlamda da milyonlarca okura hitap ediyor.
Yayın hayatında 27 yılı geride bırakan haber ağı, bugüne kadar Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Arapça yayınları ile okurlarla buluşuyor.
- Yeni bir atılım yapan gazete, haberleri Fransızca ile okurlarına ulaştırmaya başladı.
Yeni Şafak ekibi, Fransızca yayına başlamasını çalışanlarla yapılan bir kutlama ile duyurdu.
SIRADAKİ HEDEF RUSÇA YAYIN
Burada açıklamalarda bulunan Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, "İngilizce ve Arapça'dan sonra Fransızca yayınımıza inşallah bugün itibariyle start veriyoruz, Allah mahcup etmesin. Yakın zamanda Rusça yayınımıza da başlayacağız." dedi.
"TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK BAŞARISI DAHA FAZLA DUYULACAK"
Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ise "Yeni Şafak gazetesinin dijitalde Fransızca olarak yayına başlaması Türkiye'nin diplomaside ortaya koyduğu başarıların dünyada daha fazla duyulması açısından çok önemli." açıklamasında bulundu.
Fransızca'nın Afrika kıtasında dahi ana dil niteliğinde kullanıldığını belirten Likoğlu, bu sebeple yayın için dördüncü dil olarak seçildiğini ifade etti.