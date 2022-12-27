1995 yılında yayın hayatına başlayan Yeni Şafak Gazetesi, dijital anlamda da milyonlarca okura hitap ediyor.

Yayın hayatında 27 yılı geride bırakan haber ağı, bugüne kadar Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Arapça yayınları ile okurlarla buluşuyor.

Yeni bir atılım yapan gazete, haberleri Fransızca ile okurlarına ulaştırmaya başladı.

OYNAT 01:58 Yeni Şafak yayın hayatına bir dil daha ekledi: Fransızca yayına start verildi

Daha önce Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Arapça yayınlarıyla okurlarına ulaşan Yeni Şafak Gazetesi, şimdi de Fransızca yayına başladı. Dijital anlamda birçok yenilik yapan Yeni Şafak, dört dilde yayın yaparak Türkiye'de ipi göğüsledi.



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Yeni Şafak ekibi, Fransızca yayına başlamasını çalışanlarla yapılan bir kutlama ile duyurdu.

SIRADAKİ HEDEF RUSÇA YAYIN

Burada açıklamalarda bulunan Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, "İngilizce ve Arapça'dan sonra Fransızca yayınımıza inşallah bugün itibariyle start veriyoruz, Allah mahcup etmesin. Yakın zamanda Rusça yayınımıza da başlayacağız." dedi.

Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca.

"TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK BAŞARISI DAHA FAZLA DUYULACAK"

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ise "Yeni Şafak gazetesinin dijitalde Fransızca olarak yayına başlaması Türkiye'nin diplomaside ortaya koyduğu başarıların dünyada daha fazla duyulması açısından çok önemli." açıklamasında bulundu.

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Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu.

Fransızca'nın Afrika kıtasında dahi ana dil niteliğinde kullanıldığını belirten Likoğlu, bu sebeple yayın için dördüncü dil olarak seçildiğini ifade etti.