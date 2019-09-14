Yeniden “Berabere”

Her iki cumartesinin birinde muhabbet, edebiyat ve şiire bekleniyorsunuz. Muzaffer Serkan Aydın ve Recep Terler’in sunumuyla ikinci dönemine başlayan “Berabere”nin ilk konuğu şair Tuba Kaplan.

Etkinlik bugün saat 17.00'de başlayacak

Edebiyat dergilerinde adını duyuran ve “Tek Vuruşta Ölmek” adlı kitabıyla bilinen Kaplan ile şiir serüveni üzerinden keyifli bir sohbet gerçekleştirilecek. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde gerçekleşecek olan etkinlik bugün saat 17.00'de başlayacak.

Her programda edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimlerini ağırlayan “Berabere”nin yeni döneminde, konukları arasında Sibel Eraslan, Ercan Yıldırım, Saadettin Acar, Hüseyin Ahmet Çelik, Harun Yakarer, Mehmet Burak, Fatih Muhammet Atasever, İlker Nuri Öztürk bulunuyor.