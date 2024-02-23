Yerel seçim takvimi işliyor

Mahalli İdareler Seçimleri için seçim sürecinde takvim işliyor. Bu kapsamda geçici aday listeleri il seçim kurullarında bugün askıya çıkarıldı. 19 Şubat'ta seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak, 3 Mart'ta kesin aday listeleri ilan edilecek.
4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.
21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.
24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
30 Mart: Seçim propagandasının sonu.
31 Mart: Oy verme günü.