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Yerel seçim takvimi işliyor

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında geçici aday listeleri il seçim kurulunda askıya çıktı.

13:08 - 23/02/2024 Cuma
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Mahalli İdareler Seçimleri için seçim sürecinde takvim işliyor. Bu kapsamda geçici aday listeleri il seçim kurullarında bugün askıya çıkarıldı. 19 Şubat'ta seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak, 3 Mart'ta kesin aday listeleri ilan edilecek.


Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.


21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.


24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.


30 Mart: Seçim propagandasının sonu.


31 Mart: Oy verme günü.

#31 Mart Yerel Seçimleri
#Sandık
#Oy Pusulası
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