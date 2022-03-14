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KÜLTÜR SANAT

Yerinizi “Başka Yer”le bulun

Decollage Sanat Galerisi’nin, 19 Nisan’a kadar izleyiciyle buluşacak mimari, sanat, edebiyatın ortak ifadesi üzerine odaklanan ilk sergisi “Başka Yer”, mekânı sergileme pratiğine farklı bir bakış sunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerinizi “Başka Yer”le bulun
“Başka Yer” sergisi.

Decollage Sanat Galerisi’nin, 19 Nisan’a kadar izleyiciyle buluşacak mimari, sanat, edebiyatın ortak ifadesi üzerine odaklanan ilk sergisi “Başka Yer”, mekânı sergileme pratiğine farklı bir bakış sunuyor. Sanatın, devam edebilmek için topluma ve doğaya dair başkalaşan alanlar açma ihtimalini sorgulayan sergi, insanın dünya üzerinde yer bulma çabasını anlatmaya çalışıyor. Tolga Akbaş, Suat Akdemir, Orkide Akkoç, Turan Aksoy, Ozan Atalan, Ahmet Civelek, Ece Eldek, Buğra Erol, Tom Fellows, Dilara Göl, Bora Güney, Nazlı Gürlek-Hodder, Serra Duran Paralı, Merve Ünsal, Kemal Tufan, Ferhat Tunç, Nergiz Yeşil, Kerim Yetkin’in eserlerinden oluşan sergi, her gün 12.00-19.00 arası ziyaret edilebilecek.

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