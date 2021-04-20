Yerli solunum cihazı 30'dan fazla ülkede insanlara nefes oluyor

Biosys Biyomedikal Kurucusu ve Genel Müdürü Cemal Erdoğan yaptığı açıklamada, Biosys'i 2012 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle kurduklarını ve 5 yıl içerisinde 3 farklı solunum cihazı tasarımı yaparak en iyisini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Salgının başlamasıyla birlikte 2012'den beri üzerinde çalıştıkları solunum cihazına duyulan ihtiyacın fazlasıyla arttığını anlatan Erdoğan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle süreç hızlandırıldı. Bu süreçte cihazın haklarını Sağlık Bakanlığı'na devrettik. Sonrasında Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde Baykar, Arçelik ve ASELSAN'ın desteğiyle bir seferberlik başlatıldı. Bakanlıklarımız ve bu 3 şirketin birleşmesiyle biz de ekipçe Ankara'dan İstanbul'a geçtik." diye konuştu.

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Türkiye'nin 81 ilinde aktif olarak kullanılıyor

Erdoğan, Baykar'da yerli solunum cihazının yazılımının iyileştirildiğini ve önemli gelişmeler yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

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"Sonrasında Arçelik'te seri üretim için hazırlıklar yapıldı ve 2 haftada üretime başladık. Bu süreçte Baykar, ASELSAN ve Arçelik mühendisleriyle birlikte günde 18-20 saat arası bir çalışma yürüttük. İlk 5 bin adet cihaz Arçelik'te üretildi ve dağıtımı yapıldı. Sonrasında üretim ASELSAN'a geçti. Şu anda da üretim ASELSAN'da devam ediyor. Maksimum kapasitede günlük 300 adete kadar üretim yapılabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 20 bin adet cihaz üretildi ve şu an birçok ülkede ve Türkiye'nin 81 ilinde aktif olarak kullanılıyor.

Salgın sürecinde solunum cihazları çok değerli ve neredeyse ulaşılamaz olmuştu. Yeterli sayıda üretim de yoktu. Dünyada üretimini yapan sınırlı sayıda firma bulunuyor. Tüm dünya hazırlıksız yakalanmıştı. Eğer bu cihazın yerli üretimi sağlanmasaydı ihtiyaç duyulan cihaza ulaşmak çok zor olacaktı. Ülkeler kendi şirketlerinin önce kendi ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamasını istedi ve bazı kısıtlamalar getirildi. Yerli üretim Biyovent'ler sayesinde hem kendi ülkemizdeki ihtiyacı fazlasıyla karşıladık hem de 30'dan fazla ülkeye cihazlarımızı gönderdik."

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Üretilen solunum cihazlarının yarısı yurt dışına ihraç edildi

Üretilen solunum cihazlarının yaklaşık yüzde 50'sinin yurt dışına ihraç edildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Aralarında Brezilya, Kazakistan, Azerbaycan ve Romanya'nın da bulunduğu 30'dan fazla ülkede Türkiye’den çıkan yerli teknoloji insanlara nefes olmaya devam ediyor. Yardım amaçlı Afrika'ya gönderilen de pek çok cihazımız var." dedi.

Erdoğan, yerli solunum cihazının muadilleriyle kıyaslandığında fazlasıyla yeterli özelliklere sahip olduğunu ve içindeki "Yüksek Akış Oksijen Terapisi" özelliğinin Kovid-19 tedavisinde çok faydalı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık çalışanlarımızdan çok olumlu yorumlar alıyoruz. Ayrıca geliştirmemizi istedikleri kısımlarda da iyileştirmeleri hızla tamamlayıp sahada güncellemeleri yapıyoruz. Şu an yine Kovid-19 tedavisinde kullanılan bir cihazımız üzerinde çalışıyoruz ve birkaç hafta içerisinde duyurusunu yapacağız. Solunum cihazında da en gelişmiş versiyonu yapmak için sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Aynı zamanda yine yerli üretimi olmayan 8 farklı tıbbi cihazın daha Ar-Ge sürecini yürütüyoruz. Tıbbi cihaz teknolojilerinde çok önemli bazı kalemlerde dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefliyoruz."

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FOTOĞRAF 9 Yerli yoğun bakım solunum cihazının ilk testlerini yapan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan, tarihi başarının önemini anlattı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarındaki ağır vakalarda ciddi solunum yetmezliği geliştiğini belirten Turan, Gelişen solunum yetmezliğinde, solunum iş yükünü hastalar kaldıramadığı için buna dışarıdan bir destek gerekiyor. O yüzden de solunum cihazları bu hastalıkla mücadelede oldukça önemli. dedi. Türkiye'nin envanterinde yeterli sayıda yoğun bakım solunum cihazı olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu: Gerçekten üst düzey sağlık hizmeti veren kurumlarımız var ve bunlarda da yeterli solunum cihazı mevcut. Bu anlamda dünyadan farklıyız. Beraberinde bizim yerli olarak ürettiğimiz mekanik ventilatörümüzün (solunum cihazı) dışarıdan ithal edilen ventilatörlerle yarışabildiğini, hatta daha iyi olabildiğini gördük. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen cihazın, ithal edilen solunum cihazlarına göre maliyet açısından çok daha avantajlı fiyatlarla üretildiğini hatırlatan Turan, Ülkemizde ürettiğimiz cihazın maliyet anlamında çok daha düşük olduğunu ama ülkeye de çok katkı sağlayacağını görüyoruz. Maliyeti düşük ama etkinliği en az dışarıdakiler kadar olan ve hatta onlardan daha iyi bir mekanik ventilatör cihazı üretmenin oldukça önem taşıdığını düşünüyorum. Bu mekanik ventilatörler ile diğer ventilatörler arasında herhangi bir fark yok. Hatta bizim ventilatörümüzdeki birtakım ek yazılımlarla çok daha üst düzey hale gelebilecek bir solunum destek cihazına sahibiz. değerlendirmesinde bulundu. Üretim sürecinde Türk mühendislerine ve Türk hekimlerine önemli görevler düştüğünü vurgulayan Turan, Biz bu cihazı daha güzel hale getirebilmek için pek çok test gerçekleştirdik. Açıkçası, çok başarılı mühendislerimiz, çok başarılı hekimlerimiz var. Bu gruplar bir araya geldiklerinde işe yarayacak, çok ciddi ve güzel bir ventilatör üretebildiğimizi gördük. Bu test sürecinde her türlü testleri gerçekleştirdik. ifadelerini kullandı. Hasta ile ventilatör arasında uyumu sağlayabilecek tüm kritik noktalarda testler yapıldığı bilgisini veren Turan, şunları kaydetti: Bizim gördüğümüz en önemli şey, hasta-ventilatör uyumu gerçekten mükemmel. Beraberinde pek çok farklı tedaviyi, oksijen tedavi seçeneklerini sunabilen bir ventilatör, o yüzden de yurt dışında üretilenlerden biraz daha iyi olabileceğini gördüğümüz kısımları var. Yerli ventilatörümüzü ilk defa bir hastamıza bağladığımız zaman bizim için tarihi bir andı ve cihazın ne kadar başarılı olduğunu gördük. Bu da tabi gurur verici bir tabloydu. Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstün: İlk kullanımda doktorlardan tam not Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.

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FOTOĞRAF 33 Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele de önemli bir yeri olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası'ndaki çalışmalar gece gündüz demeden sürüyor. Son teknoloji kullanılan fabrikada, cerrahi maske, KBRN maskesi, N95 maske ve operasyonlarda kullanılan gaz maskeleri uluslararası standartlara uygun şekilde üretiliyor. Ayrıca, koronavirüs ile mücadelede hayati öneme sahip ürünlerden bir tanesi olan mekanik solunum cihazı, MKEK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla çok kısa bir sürede üretildi. İlk örneği tamamlanan ve Sahra ismi verilen cihazın mayıs ayı içerisinde seri üretimine geçilmesi planlanıyor. Koronavirüs ile mücadelede MKEK'nun yeri ve üretimler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, tüm kurumlarda olduğu gibi MKEK'nun da Covid-19 ile mücadelede üzerine düşeni yaptığını, yapmaya devam edeceğini aktardı. MKEK 7 gün 24 saat üretim yapıyor ​​ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla koruyucu sağlık malzemesi üretiminde 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini kaydeden Akdere, kendi ürettikleri tezgahlarla üretim kapasitelerinin yüzde 100 arttığının altını çizdi. Bez maske üretiminde 10 milyona ulaşıldı ​​ Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bez maske üretiminin 10 milyona ulaştığını ifade eden Akdere, MKEK olarak cerrahi maske diye bilinen bez maskeden, haftada 6,5 milyon adet üretiyoruz. Askeri dikimevlerimiz ile birlikte Milli Savunma Bakanlığımızın haftalık bez maske üretimi 10 milyon adete ulaştı. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da arttırabilecek imkana sahibiz ifadelerini kullandı. Maskenin yanı sıra tulum, koruyucu gözlük, eldiven ve dezenfektan üretiliyor​​ Koronavirüs ile mücadele sürecinde, kurum bünyesinde maske üretiminin dışında dezenfektan, koruyucu siperlik ve tulum ürettiklerinin altını çizen Akdere, MKEK olarak 334 bin 825 tulum, 33 bin 210 koruyucu gözlük, 377 bin 100 koruyucu eldiven ve 41 bin 400 litre dezenfektan ürettiklerini vurguladı. Yerli solunum cihazı Sahra, mayıs ayı içerisinde seri üretime geçecek ve haftalık 500 adet üretilebilecek​​ Tamamen yerli ve milli imkanları kullanarak bir mekanik solunum cihazı ürettiklerini hatırlatan Akdere, Sahra ismi verilen yerli mekanik solunum cihazının Mayıs ayı içerisinde seri üretimine geçilmesini planladıklarını kaydetti. Sahra'nın sertifikasyon çalışmalarını ilerleyen haftalarda tamamlamak istediklerini belirten Akdere, Başta kahraman Mehmetçiğimizin ihtiyaçları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretime geçmeyi hedefliyoruz. Solunum cihazımızın seri üretimine gelecek ayın içinde geçmeyi planlıyoruz. Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık diye konuştu. Tamamen Türk mühendisleri tarafından üretildi​​ Yerli mekanik solunum cihazı Sahra, tasarımından yazılımına tamamen Türk mühendisleri tarafından üretildi. Solunum problemi yaşayan ve ağırlaşan bir koronavirüs hastasına temel solunum desteği sağlayabilen Sahra, solunum problemi yaşayan diğer hastalar için de kullanılabilecek. Öte yandan Sahra, salgın hastalıklar ile mücadelede kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, hastaneler, askeriyelerde bulunan sağlık birimleri, sahra hastaneleri, acil servis yoğun bakımları, ambulans ve evler de kullanılabilecek. Yerli solunum cihazı 'Sahra' mayıs ayında seri üretime geçiyor Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, "Yerli solunum cihazı (Sahra), mayıs ayı içerisinde seri üretime geçecek ve hafta 500 adet üretilebilecek" dedi.

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FOTOĞRAF 7 ​Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Arçelik ve Biyosis şirketlerinin ortak çalışması ile ilk yerli üretim solunum cihazı üretildi. ​Teslim töreninde konuşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Hayatımızın en anlamlı süreçlerinden biriydi diyebilirim. Çok yoğun ve heyecanlıydı. Bir taraftan acaba olacak mı kaygısı vardı. Çünkü bütün dünya bu cihazın peşine düştü salgınla birlikte. Canla başla, gece gündüz birbirine karışmış bir şekilde mücadele verildi. Hatta mühendis arkadaşlarımız içinde eksik olan bir parçayı yetiştirmek için 'bizi odaya kapatın bitirene kadar çıkarmayın' bile dediler. Büyük bir gönülle, ruhla yapıldı dedi. “MUADİLLERİNE GÖRE HEM ÇOK GELİŞMİŞ HEM DE MALİYET OLARAK ÇOK UCUZA MAL OLDU<br><br> Solunum cihazlarının çok kısa bir sürede özveriyle üretildiğini ifade eden Bayraktar, “Bu cihazın fikri sınai hakları Sağlık Bakanlığına ait. Biyosis girişim firması tarafından yıllarca geliştirildi. 12 adet üretilmiş ve denemeleri yapılmıştı. Yüksek adet üretilecekti ve bütün eksikliklerinin giderilmesi gerekiyordu. Bu yüzden Baykar, ASELSAN, Arçelik ve Biyosis bir araya geldik ve Cumhurbaşkanımızın da desteği ile bugün bu cihazlar üretilmeye başladı. Yoğun bir mühendislik süreci oldu. Buna rağmen bu cihazlar dünyadaki muadillerine göre hem çok gelişmiş hem de maliyet olarak çok daha ucuza mal oldu. Bu dönemde çok pahalı fiyatlara satılıyor. Normal dönemdeki fiyatlarının birkaç kat fiyatına sattıklarını duyduk. Düşünün hem yurtdışı fiyatının, hem de dönemsel fiyatının birkaç kat altında satılmış olacak diye konuştu. ​ “MAYIS SONUNDA 5 BİN CİHAZ<br><br> Seri üretime devam edileceğini duyuran Bayraktar, “Hem teknolojiye, hem üretime destek olmak amacıyla bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya büyük bir ilgi oldu. Bine yakın cihaz topladık bu şekilde. Baykar olarak 250 adet, ASELSAN 250, ROKETSAN 250, Arçelik 150, HAVELSAN 150, Amazon Türkiye 100 adet solunum cihazı bağışladı. Ay sonunda 500 Mayıs sonunda da 5 bin cihaz verilecek şeklinde konuştu. Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazı üretim sürecini anlattı Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 4 şirketin ortak çalışması ile ilk yerli üretim solunum cihazı üretildi. İlk etapta 100 adet üretilen cihazların teslimi bugün gerçekleşti. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazı üretim süreci hakkında bilgi verdi.

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FOTOĞRAF 11 Ventilatörler ile cihaza bağlı olan hastanın solutulmasında otomasyona geçilebilecek. Cihazlar, entübe edilen ve entübe edilmeden maske ile desteklenen hastaların otomatik yöntemle solutulmasının yanında, HFOT Yüksek Akışlı Oksijen Terapisi yaparak özellikle Kovid-19 gibi akut solunum yetmezliği (ARDS) yaşayan hastalarda etkin tedavi sağlayabilecek. Bununla birlikte, otomatik ventilasyon özelliğiyle hastanın stabilitesi bozulmadan başka birimlere transferleri sağlanabilecek. Ventilatör cihazları, Kovid-19’da olduğu gibi akut solunum yetmezliği yaşayan hastalıklarda akciğer koruyucu ventilasyon tekniklerini otomatik olarak kullanarak, hastanın solunum yükünü en aza indirip en uygun ventilasyonu sağlıyor. Cihazların sahip olduğu otomatik ventilasyon modlarıyla hastaların solunum durumuna özel, en uygun ve güvenli ventilasyon sağlanarak hastanın cihaza bağlı kalma süresi kısaltılıp iyileşme fazına hızlı geçişi kolaylaşıyor. Cihaz, hekimin yapmak zorunda kaldığı birçok rutin ayarı otomatik olarak yaptığı gibi, cihazda oluşacak alarm sayısıyla birlikte hekimin cihaza müdahale sayısı da azalıyor. Hastanenin A ve D bloklarında toplam 155 adet solunum cihazı, 1.275 adet hasta başı monitörü, 445 adet defibrilatör, 185 adet EKG cihazı, 1.700 adet hasta yatağı ve 150 acil muayene yatağı yer alacak. Ayrıca temizlik, taşıma, yemek ve atık hizmetleri ile HBYS ve görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti gibi hastanenin ihtiyaç duyacağı temel hizmetler tedavi süreçleri için hazır hale getirilecek ve sağlık hizmetleri kesintisiz desteklenecek. Başakşehir Şehir Hastanesi üçte birlik bölümü olan A ve D Blok’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel talimatıyla Kovid-19 erken tedavi merkezi olarak konumlandırılmıştı. Hastanenin ilk etabı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 20 Nisan’da hizmete açılacak. A ve D Blok Bölümü dış ortamdan tamamıyla izole edilerek, en ileri teknolojilerle donatılıyor. Başakşehir Şehir Hastanesi’ne zorlu şartlarda ve özel güzergâh belirlenerek nakledilen İsviçre ürünü Hamilton marka C3 Ventilator cihazlarının kurulumunun en kısa sürede tamamlanarak, 20 Nisan’da hastanede tedavisine başlanacak Kovid-19 yoğun bakım ve serviste yatan hastalarının hizmetine sunulması hedefleniyor. Başakşehir Şehir Hastanesi’ne zorlu şartlarda ve özel güzergâh belirlenerek nakledilen İsviçre ürünü Hamilton marka C3 Ventilator cihazlarının kurulumunun en kısa sürede tamamlanarak, 20 Nisan’da hastanede tedavisine başlanacak Kovid-19 yoğun bakım ve serviste yatan hastalarının hizmetine sunulması hedefleniyor. 3 TIR dolusu solunum cihazı Türkiye'de Başakşehir Şehir Hastanesi için sipariş verilen akıllı 522 solunum cihazının 155 adetlik ilk partisi stratejik öneme sahip malların uluslararası dolaşımına getirilen kısıtlamalara rağmen 3 tır ile Türkiye'ye ulaştı. Solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım odalarına yerleştirilmeye başlandı. 20 Nisan'da hizmete açılacak hastanenin belli bölümleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel talimatıyla Kovid-19 erken tedavi merkezi olarak konumlandırılmıştı. BiP'te paylaş

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