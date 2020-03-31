Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı: Yerli solunum cihazının ilk prototipi

BİYOVENT Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı tümüyle milli imkanlarla tasarlandı ve imal edildi. Biyovent 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi Cyberpark destekleriyle üretildi. 5 yıllık tasarım, üretim ve test süreci savunma sanayinden mühendisler ve ileri solunum fizyolojisi bilen doktorların ortaklaşa çalışması ile başarıyla sonuçlandı. Yoğun bakım ve reanimasyon birimleri için tasarlandı ve üretildi.

ASELSAN DA SİPARİŞ VERDİ Aselsan CEO'su Haluk Görgün ise, sağlık ekipman ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Tüm dünyanın solunum ihtiyacını karşılamak için medikal ventiletör üretimi için çalıştığını dile getiren Görgün, Yerli şirket Biosys tarafından bu cihazlar geliştirildi, pilot üretime başladı. Biz de Bayraktar'ın başlattığı yerlilik adımına katılıp, Aselsan olarak 250 adet yerli solunum cihazı siparişi ile destek veriyoruz dedi.

Bayraktar şöyle devam etti: Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Tüm Teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız.

Koronavirüsün tedavisinde en kritik cihaz: Yerli 'solunum cihazı' için sipariş yağıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte sağlık ekipmanlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Şu anda tüm dünya ülkeleri, virüs bulaşanların tedavisinde çok kritik öneme sahip solunum cihazı eksikliğini gidermek için ve gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Türkiye'de de pilot düzeyde üretilen ve başarıyla kullanılan yerli yoğun bakım ventilatörlerini seri şekilde üretilmesi için harekete geçildi. Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ile ortaya çıkan teknoloji girişimi firması BİOSYS'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, cihazın daha fazla üretilmesi için harekete geçmesi için bir kampanya başlattı ve 250 adet sipariş verdi. Ardından ASELSAN Genel Müdürü Haluk Güngör de yerli cihazın üretimi için sipariş verdi.



