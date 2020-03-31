Teknoloji SelçukBayraktar görüntüleri paylaştı Yerlisolunum cihazının ilk prototipi
BİLİM

Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı: Yerli solunum cihazının ilk prototipi

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, yerli solunum cihazının seri üretim ilk deneme prototipine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi AA
Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı.
Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı.

Bayraktar, "#BirlikteBaşaracağız" ve "#MilliTeknolojiHamlesi" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi... Biosys Biyomedikal (@biyovent) tasarladı, Arçelik (@arcelik) üretti, ASELASAN (@aselsan) ve Baykar Savunma (@baykar_savunma) mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla.." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Selçuk Bayraktar, 22 Mart'taki videolu paylaşımında, "Yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, "Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin koronavirüs hastaları için ürettiği solunum cihazlarının ilk fotoğrafları yayınlandı
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Ventilatör kamuoyunda bilinen adıyla solunum cihazları, nefes alabilen havayı akciğerlerin içine ve dışına hareket ettirerek mekanik ventilasyon sağlamak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya nefes vermek için tasarlanmış bir makinedir.
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Modern ventilatörler, basınç ve akış özelliklerinin bireysel bir hastanın ihtiyaçlarına tam olarak uyarlanmasını sağlamak için küçük bir gömülü sistem tarafından elektronik olarak kontrol edilir.
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Türkiye'nin koronavirüs hastaları için ürettiği solunum cihazlarının ilk fotoğrafları yayınlandı
Hızla yayılan koronavirüsü vakaları ardından tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimleri yapmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Sağlık Bakanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısı ardından yaptığı açıklama yerli solunum cihazının seri üretimine başlayacaklarını duyurmuştu. Solunum cihazlarının ilk fotoğrafları yayımlandı.

Koronavirüsün tedavisinde en kritik cihaz: Yerli 'solunum cihazı' için sipariş yağıyor
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Koronovirüsün sebep olduğu solunum yolları rahatsızlığının ileri safhasında solunum cihazı ihtiyacı artıyor.
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Türkiye'de bu cihazların üretimi konusunda yola çıkan Biosys girişimi TÜBİTAK ve ASELSAN destekli üretime Bilkent Cyberpark'ta devam ediyor. 
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BİOSYS Biyomedikal alanında uzman mühendis ve doktorlarla yaptığı 5 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda ileri düzey ilk yerli mekanik ventilatörü üretti. 
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Yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardan olan ventilatör, hastanın solunum yollarına kontrol edilebilir şekilde gaz akışı ile solunum desteği sağlıyor.
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YERLİ SOLUNUM CİHAZINA DESTEK BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik ifadesini kullandı.
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Bayraktar şöyle devam etti: Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Tüm Teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız.
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ASELSAN DA SİPARİŞ VERDİ Aselsan CEO'su Haluk Görgün ise, sağlık ekipman ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Tüm dünyanın solunum ihtiyacını karşılamak için medikal ventiletör üretimi için çalıştığını dile getiren Görgün, Yerli şirket Biosys tarafından bu cihazlar geliştirildi, pilot üretime başladı. Biz de Bayraktar'ın başlattığı yerlilik adımına katılıp, Aselsan olarak 250 adet yerli solunum cihazı siparişi ile destek veriyoruz dedi.
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BİYOVENT Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı tümüyle milli imkanlarla tasarlandı ve imal edildi. Biyovent 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi Cyberpark destekleriyle üretildi.  5 yıllık tasarım, üretim ve test süreci savunma sanayinden mühendisler ve ileri solunum fizyolojisi bilen doktorların ortaklaşa çalışması ile başarıyla sonuçlandı. Yoğun bakım ve reanimasyon birimleri için tasarlandı ve üretildi.
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ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ: • Modern ve ergonomik çizgiler • Kullanıcı dostu arayüz • Mükemmeleştirilmiş performans • Geleneksel ve yenilikçi çalışma modları • Neonetal, pediatrik ve yetişkin hasta uyumlu • Ekonomik sarf malzeme ve bakım Ergonomik Tasarım • Şık ve modern çizgilere sahip tasarım, • 180° döndürülebilir, 15 inç, yüksek çözünürlüklü, full dokunmatik ekran, • Dokunmatik hızlı erişim tuşları, • Ayaklarından ayrılabilir üst gövde, • Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, • Koruyucu ve tutucu taşıma kolları, • Darbe emilimi artırılmış tekerler, 2 Adet Teker Kilit Sistemi
Koronavirüsün tedavisinde en kritik cihaz: Yerli 'solunum cihazı' için sipariş yağıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte sağlık ekipmanlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Şu anda tüm dünya ülkeleri, virüs bulaşanların tedavisinde çok kritik öneme sahip solunum cihazı eksikliğini gidermek için ve gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Türkiye'de de pilot düzeyde üretilen ve başarıyla kullanılan yerli yoğun bakım ventilatörlerini seri şekilde üretilmesi için harekete geçildi. Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ile ortaya çıkan teknoloji girişimi firması BİOSYS'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, cihazın daha fazla üretilmesi için harekete geçmesi için bir kampanya başlattı ve 250 adet sipariş verdi. Ardından ASELSAN Genel Müdürü Haluk Güngör de yerli cihazın üretimi için sipariş verdi.


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