Yerli solunum cihazından sonra mobil dijital röntgen cihazı geliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde başarılı örneklerini sergiledikleri milli teknoloji hamlesini sağlık alanında da gerçekleştireceklerine inandığını belirtti.

22 BAŞLIK BELİRLENDİ

Sağlık alanında yapılacak ürünlerde, diğer alanlarda elde ettikleri kazanımların uygulanabileceğine işaret eden Demir, "Sağlık alanında ihtiyaç duyulabilecek birçok alanda zaten Ar-Ge çalışmalarımızı başlatmıştık. Kovid-19 sonrasında hızlıca tekrar gözden geçirdik. Hasta bakımı, muayene ve uzaktan tedavi; dezenfektan ve antiviral uygulamalar, veri analitiği ve modelleme, hastalık tanı ve takip olmak üzere 4 ana başlık altında 22 alt başlık belirledik. Bunlar üzerinde yoğunlaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

MOBİL DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI DEVREYE ALINIYOR

Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen yerli yoğun bakım solunum cihazının kullanılmaya başlandığını anımsatarak, "Şimdi mobil dijital röntgen cihazı yakın zamanda devreye girecek. Yerli MR cihazı, milli kalp-akciğer pompası, otomatik CPR cihazı çalışmaları devam ediyor. Milli teknoloji hamlesi çerçevesinde ortaya çıkacak milli ve yerli ürünler inşallah çok hızlı bir şekilde devreye alınacaklar." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

Kimyasal, biyolojik ve radyoaktif tehlikelere karşı önlem anlamında yapılan çalışmalar çerçevesinde BIOSENS sisteminin devreye alındığını anımsatan Demir, salgınla mücadele kapsamında da sistemin testlerinin bitmesinin ardından bu virüs testlerininde tanılarda kullanılmasını beklediklerinin bilgisini verdi.

8 FİRMA YERLİ ÜRÜN HAZIRLADI

Demir, yerli siber güvenlik ihtiyaçlarını için Siber Güvenlik Kümelenmesini kurduklarını ve 148 firmanın üye olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

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"Girişimcilerimizi desteklemek için yapılan yarışmalar düzenliyoruz. Siber güvenlik uzmanlarımızı yetiştiriyor, eğitimler veriyoruz. Şu süreçte siber güvenlik eğitimleri online olarak ücretsiz veriliyor. Güvenli telekonferans yapabilme veya uzaktan görüntülü iletişim sağlamayla ilgili 8 firmamız yerli ürünlerini hazırlayıp piyasaya sürdü. Yabancı ürünlerle ilgili bazı güvenlik endişelerimiz sürekli olmakta, bu yerli ürünlerin her türlü güvenlik tedbirlerini alıp kaynak kodlarına kendimiz hakim olacağımız için emniyetli şekilde kullanabiliriz. Bütün halkımıza bu tür ürünleri kullanırken yerli ürünlerin farkında olmalarını ve bunları kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

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