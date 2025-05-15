Yeşilay 'bağımsızlık çağrısı'nı tüm dünyaya duyurdu

“120 Yeşilay şubemiz, 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi’miz (YEDAM) ile Rehabilitasyon Merkezlerimiz (REHAB), ülkemizin her köşesinde başarı hikâyeleri yazarken; bağımsızlık mesajımızın tüm dünyaya yayılması için 6 kıtada, ülke Yeşilay’larımız var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Geleceğimizi korumanın, bugün hep birlikte harekete geçmekle mümkün olduğuna inanıyorum. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital kuşatma altında ezilmeden, sağlıklı ve anlamlı bir yaşam sürdürebilmeleri için hepimize büyük görevler düşüyor. Aile, okul, medya ve sivil toplum olarak hep birlikte, sağlıklı ve bağımsız bir gelecek için omuz omuza vermeliyiz. Yeşilay olarak biz, bağımlılıkların her türüne karşı yürüttüğümüz mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. İnsan onurunu, bireysel sağlığı ve toplumsal refahı önceleyen, bilim temelli ve bütüncül yaklaşımlarla çalışmaya devam edeceğiz”