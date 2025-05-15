Yeşilay 'bağımsızlık çağrısı'nı tüm dünyaya duyurdu

Bağımlılıklarla mücadelede 105 yıllık köklü bir geçmişe sahip Yeşilay, 13-14 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul’da 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Kongreye dünyanın dört bir yanından akademisyen, uzman ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Kongrede davranışsal bağımlılıklar alanında güncel bilimsel gelişmeler ele alındı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katıldığı 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’nin açılış töreni, Emine Erdoğan’ın tebrik mektubu ile başladı. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’in başkanlık yaptığı kongreye, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Mücahit Öztürk de katıldı.
“Uluslararası iş birlikleriyle küresel ölçekte etkili bir mücadele yürütüyoruz”
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Yeşilay olarak bağımlılık endüstrisinin tehditlerine karşı yalnızca tedavi değil, önleme, farkındalık ve rehabilitasyon temelli bütüncül bir mücadele anlayışıyla hareket ediyoruz. 105 yılı aşan birikimimizle bilimsel modeller geliştiriyor, ulusal programlarımızın yanı sıra uluslararası iş birlikleriyle küresel ölçekte etkili bir mücadele yürütüyoruz. Bugün 65’e yakın ülkede temsil edilen Yeşilay hareketiyle, bağımlılıklara karşı güçlü bir dayanışma sergiliyoruz. Dayanışmamızın en güzel örneklerinden biri de bu küresel buluşma oldu” dedi.
Dinç, nörobilimden iletişime, hukuktan etik tartışmalara kadar birçok farklı eksende, davranışsal bağımlılıklarla ilgili en yeni ve kapsamlı bilimsel bilgileri katılımcılarla paylaşan misafirlere teşekkürlerini iletti.
Dünya Çapında Uzmanlar Kongrede Buluştu
Yeşilay’ın önceki yıllarda başarıyla gerçekleştirdiği Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi’nin devamı niteliğinde olan 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, dijital oyun, sosyal medya, kumar ve pornografi gibi davranışsal bağımlılıklar üzerine bilimsel tartışmalara ev sahipliği yaptı. Kongrede, bu bağımlılıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu konularında en güncel araştırmalar ve uygulamalar masaya yatırıldı.
İki gün süren kongrenin konuşmacıları arasında uluslararası arenada bağımlılıklar alanında otorite olarak görülen, Prof. Marc Potenza, Prof. Hae Kook Lee, Doç. Charles Livingstone, Dr. Beáta Bőthe, Prof. David C Hodgins, Doçent Joshua Grubbs, Dr. Sabrina Molinaro, Prof. Emmanuel Kuntsche, Prof. Attila Szabo ve Dr. Kristiana Siste Kurniasanti gibi isimlerin yanı sıra pek çok uluslararası bilim insanı yer aldı.
Öte yandan, Yeşilay 70. Dönem Genel Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman da programa katılarak oturum başkanlığı yaptı.
Kongre konuşmacılarından Yale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Marc Potenza, teknoloji bağımlılığına ilişkin olarak, "Günümüzde özellikle internetin yaygınlaşmasıyla birlikte davranışsal bağımlılıklar alanında da dikkate değer değişimler oldu. İnternete erişimin kolaylaşması, bahsin sporda ve medya içeriklerinde daha fazla yaygınlaşmasına sebep oldu." uyarısında bulundu.
Prof. Attila Szabo, yeni bir bağımlılık türü olarak tartışılan egzersiz bağımlılığına ilişkin, “Kişilerin stresle başa çıkabilmek amacıyla spora yönelebildikleri, egzersiz yapamadıklarında ise daha fazla stresin ortaya çıkabileceği” yorumunu yaptı.
Uluslararası Bilim Kurulu’ndan Kongreye Katkı
Bu yıl altıncı kez düzenlenen Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’nde alanında uzman akademisyen ve araştırmacılardan oluşan Uluslararası Bilim Kurulu destek sundu.
Bilim Kurulu’nda Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Organizasyon Komitesi Başkanı ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Tayyib Kadak, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şentürk, Saint-Luc Üniversite Hastanesi Deneysel Psikopatoloji Laboratuvarı ve İnternet ve Kumar Bağımlılığı Kliniği Direktörü Prof. Joël Billieux, Sidney Üniversitesi Kumar Bağımlılığı Tedavi Kliniği Direktörü Prof. Alex Blaszczynski, ELTE Eötvös Loránd Üniversitesi’nden Prof. Zsolt Demetrovics, Flinders Üniversitesi’nden Prof. Daniel King, Glasgow Üniversitesi Kumar Araştırmaları Ortak Direktörü Prof. Heather Wardle yer aldı.