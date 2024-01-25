Korkusuz Korkak filminde Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban da Mardinli Arif'i ve Tatar Ramazan da Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazınan Taşdemir'in 'Benim adım Kerim, hepinizi severim' repliği unutulmazlar arasına girdi. 130'dan fazla filmde yer alan Taşdemir, Leyla ile Mecnun (1972), Ezo Gelin (1973), Rabia (1973), Battal Gazi'nin Oğlu (1974), Batsın Bu Dünya (1975), Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Tatar Ramazan (1990), Polis (televizyon dizisi, 1992), Kurt Kapanı (1999), Beşinci Boyut (televizyon dizisi, 2005), Arka Sokaklar (televizyon dizisi, 2006) dizilerinde rol aldı.

Ünlü sanatçı Hikmet Taşdemir, 9 Nisan 2022'de yaptığı açıklamada Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapıldığını belirterek, "Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, Arif Memduh Ün, Natuk Baytan, Osman Fahir Seden, Kartal Tibet, Remzi Jöntürk. Bu isimleri anmadan geçersem çok ayıp olur, Allah rahmet eylesin. Bizler olmasak siz kimsiniz ne olurdunuz. Yumruğu yiyen ben, hiç bahsedilmeyen ben. Birgün Erol Taş'dan, Hayati Hamzaoğlu'ndan, Kazım Kartal'dan hiç bahsedildi mi? Hangi kanalda bunların ölüm yıl dönümlerinde bahsettiler" sitem etti