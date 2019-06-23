Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Yeşilcamın usta oyuncusu Cüneyt Arkın oyunu kullandı
AKTÜEL

Yeşilcam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın oyunu kullandı

Yeşilçam’ın usta oyuncu Cüneyt Arkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş’ta kullandı. Tekerlekli sandalye ile okula gelen Arkın,“Türkiye’nin huzura, refaha, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe ihtiyacı var” dedi.

Haber Merkezi IHA
Cüneyt Arkın
Cüneyt Arkın

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Beşiktaş’ta bulunan Ali Yalkın Ortaokulunda kullandı. Eşi Betül Cüreklibatır ile oy kullanmaya gelen Cüneyt Arkın, aracından okulun dış kapısına kadar tekerlekli sandalye ile geldi. 1014 numaralı sandığın bulunduğu salonda oy vermek için sıraya giren Arkın, bir süre sandık görevlileri ile sohbet etti.

Omuz omuza, el ele gidişin birinci aşaması oy vermek

Cüneyt Arkın, oy pusulasının bulunduğu zarfı oy sandığına “Hadi bismillah” diyerek attı. Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır da aynı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra seçimle ilgili temennilerini dile getiren Yeşilçam’ın efsane ismi, “Türkiye’nin huzura, refaha, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe ihtiyacı var. Sanıyorum bu dostluk, beraberlik, omuz omuza, el ele gidişin birinci aşaması oy vermek. Biz de görevimizi yaptık” dedi.

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandı
HAYAT
Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandı

Sezen Aksu yine erken davrandı
HAYAT
Sezen Aksu yine erken davrandı
Kadıköyde can pazarı

Kadıköy'de can pazarı

Anne baba hayatını kaybetti, engelli oğulları kurtarıldı.
YSKda mühür toplantısı

YSK'da 'mühür' toplantısı

​Mühür karışıklığına ilişkin 14'te toplantı yapılacak.
Ucu bucağı görünmüyor

Ucu bucağı görünmüyor

​15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü.
İstanbullu en isabetli kararı verecektir

İstanbullu en isabetli kararı verecektir

​Cumhurbaşkanı Üsküdar'da oyunu kullandı.
Kırgınlıkları<br>bırakma zamanı

Kırgınlıkları
bırakma zamanı

Binali Yıldırım eşi ile Tuzla'da oy kullandı.

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
Tunceli'de<br>sıcak çatışma

Tunceli'de
sıcak çatışma

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Havadan ve karadan<br>arama sürüyor

Havadan ve karadan
arama sürüyor

Sel felaketinde kayıp 3 kişi için 5. güne gelindi.
İstanbul<br>seçimini yapıyor

İstanbul
seçimini yapıyor

Yaklaşık 11 milyon seçmen için oy verme işlemi başladı.
Kuzey Irak'ta teröristlere darbe

Kuzey Irak'ta teröristlere darbe

Sinat-Haftanin bölgesinde PKK hedefleri vuruldu.
Dikkat çeken kare

Dikkat çeken kare

Oy pusulaları okullara böyle taşındı.
Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar

Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar

Yargıtay'dan çalışan anneler için karar aldı.
Hakurk'a<br>Türk pençesi

Hakurk'a
Türk pençesi

Toplamda 57 terörist etkisiz hale getirildi.
Maraş'a girdik

Maraş'a girdik

​Yeni Şafak, Gazimagosa kentindeki 45 yıllık hayalet bölge Maraş'ı görüntüledi.
İstanbul seferberliği

İstanbul seferberliği

Anadolu'dan yüzbinlerce vatandaş, oy vermek için İstanbul'a akın etti.
Hayrına lokma<br>waffle'a karşı

Hayrına lokma
waffle'a karşı

​Geleneksel lezzete gençler büyük ilgi duyuyor.
Bitlis'te<br>terör operasyonu

Bitlis'te
terör operasyonu

​Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.