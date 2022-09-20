YETEV ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğrencilere dev destek Yeni Türkiye Eğitim Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni bir ‘Eğitim İş Birliği Protokolü’ne imza attı. Protokol kapsamında Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilere aylık başarı bursu ve ihtiyaç desteği sağlanacak.

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