Hayat YETEV ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrencilere dev destek
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YETEV ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğrencilere dev destek

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni bir ‘Eğitim İş Birliği Protokolü’ne imza attı. Protokol kapsamında Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilere aylık başarı bursu ve ihtiyaç desteği sağlanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YETEV ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrencilere dev destek
Foto/arşiv

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı, ‘Eğitim İş Birliği Protokolü’ne imza attı. Eğitim İş Birliği Protokolü; YETEV Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, YETEV Genel Sekreteri Mahir Kaya, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, YETEV Mütevelli Üyeleri Osman Başer ve Mehmet Fatih Kalender'in katılımıyla gerçekleşti.

EĞİTİM VE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

YETEV Okulları bünyesinde geleceğin sanatçılarını yetiştiren Palet Türk Müziği İlkokulu; köklü deneyimi, eğitim kültürü ve yenilikçi vizyonuyla, Türk musikisinde geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. Güzel sanatlar alanında milli değerlere bağlı nitelikli bireyler yetiştirme misyonunu, İstanbul genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen YETEV, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile farklı bir 'Eğitim ve İş Birliği Protokolü'nü hayata geçirdi.

ÖĞRENCİLERE BAŞARI BURSU VE İHTİYAÇ DESTEĞİ

'Eğitim ve İş Birliği Protokolü' çerçevesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere aylık başarı bursu ve ihtiyaç desteği sunulacak.

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