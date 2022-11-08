Yetim çocukların sergisi

Kardeş Payı Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ve yetim çocukların resimlerinden oluşan “Sil Baştan Başlamak Gerek Bazen” sergisi, Sirkeci Tren Garı’nda açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle “Gelecek Gençlerin” projesi kapsamında yapılan etkinliğin açılışında konuşan Telif Hakları Genel Müdürü H. Ziya Taşkent, serginin çok kıymetli eserlerden oluştuğunu söyledi. Dernek Başkanı Nurullah Yabanigül ise derneğin 2017’de kurulduğunu belirterek, proje kapsamında 6 ay boyunca çocukların sanatsal becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu bağlamda kültür gezileri, atölye çalışmaları, farklı sanat dallarının tanıtımı ve uygulamaları gerçekleştirilmiş.

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