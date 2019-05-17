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Hayat Yetimlerin babası Bahattin Yıldız
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AKTÜEL

Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız

İHH'nın yetim çalışmaları dolayısıyla 17 Mayıs 2010'da Afganistan'a giden ve bindikleri uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitiren Bahattin Yıldız ve Faruk Aktaş'ı şehadetlerinin 9'uncu yılında anılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahattin Yıldız, yayınladığı tüm kitaplarında Afganistan'ı ve şehadeti yazmıştı.
Bahattin Yıldız, yayınladığı tüm kitaplarında Afganistan'ı ve şehadeti yazmıştı.

Afganistan’da geçirdikleri elim bir uçak kazası sonucu 2010 yılında şehit olan Bahattin Yıldız ve Faruk Aktaş anılıyor.

Yazar ve dava adamı Bahattin Yıldız, İHH İnsani Yardım Vakfı Asya Bölgesi Sorumlusu Faruk Aktaş ile birlikte bir yetimhane projesine bakmak 2010 yılının Mayıs ayında Afganistan’da çalışıyorlardı. İkilinin bindiği uçak, Kunduz’dan Kabil’e dönerken Salang geçidine düşmüştü. Aynı uçakta İHH’nın partner kuruluşu Hedef Vakfı Genel Müdürü Ahmet Igbal Yoldaş ve Hedef Vakfı Dış İlişkiler sorumlusu Aynuddin Yoldaş da bulunuyordu.

Bahattin Yıldız Kimdir?

1956 Sivas doğumlu. 1975 yılında İzmir İmam Hatip lisesinden mezun oldu. 1987 yılında Erzurum İşletme Fakültesini bitirdi. Yazıları Mavera, Güldeste, Gurbet dergilerinde ve Milli gazetede yayınlandı. Savaşan Afganistan, Cihat Günlüğü, Kar Çiçeği, Karda Ayak İzleri, Güllerin Vedası isimli kitapları yayınlandı. Üçü kız ikisi erkek beş çocuğu var.

"Sadece merhamet götürüyoruz"

1982'de Afganistan'dan ayrılırken gözyaşlarıyla "Hoda hafız biraderanı mücahidan! (Allah'a emanet olun mücahit kardeşlerim)" diyen yazar Bahattin Yıldız, yayınladığı tüm kitaplarında Afganistan'ı ve şehadeti yazmıştı...

Bahattin Yıldız, Türkiye’nin durumunu şöyle özetliyordu:

"Bir zamanlar biz üç kıtaya adalet ve merhamet götürüyorduk. Şimdilerde ise sadece merhamet götürebilir olduk. Rabb'im adalet götürebildiğimiz günleri tekrardan nasip eylesin..."
  • Vefatından önce yeni bir roman hazırlığında olan Bahattin Yıldız'ın edebiyattan hiç kopmadığını belirten arkadaşı yazar Selçuk Türkyılmaz, son karşılaşmalarını şöyle anlatmıştı:
  • Evimizin önünde bir araba durdu. Aynı anda telefon çaldı. Acelesi vardı, merdivenleri çıktı ve elindeki dosyayı bize bıraktı, bizdekini aldı. Gerçekten, yüzünde o unutulmaz gülümsemesi vardı. 'Hemen döneceğim', dedi, Mavi Marmara gemisine yetişmesi gerekiyormuş. Gitti ve bir daha gelmedi."

Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
OYNAT 00:59
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
İHH'nın yetim çalışmaları dolayısıyla 17 Mayıs 2010'da Afganistan'a giden, ancak bindikleri uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitiren Bahattin Yıldız ve Faruk Aktaş'ı şehadetlerinin 8'inci yılında rahmetle anıyoruz.

Faruk Aktaş kimdir?

1974 Iğdır doğumlu. İlk, orta ve liseyi Iğdır’da okudu. Çok küçük yaşlarda babasını kaybetti. Yetim büyüdü. 2002 yılında Pakistan İslam Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesinden mezun oldu. Muhammed Ferzan isimli bir çocuğu bulunuyor. Şehadetinden 6 ay önce İHH’da çalışmaya başlamıştı. İngilizce, Arapça ve Urduca dillerini biliyordu. İnceliği, fedakârlığı ve alçakgönüllülüğü ile tanınan Faruk Aktaş, örnek bir dost timsaliydi.

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