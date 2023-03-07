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Hayat

Yiğit düştüğü yerden kalkar: Maraş küllerinden yeniden doğar

Asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Depremlerde çok sayıda edebiyatçı da hayatını kaybetti. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Kahramanmaraşlı şair ve yazarların şehrin kültürüne kazandırdıklarını anlattı. "Ben Maraş'ın küllerinden yeniden doğacağına inanıyorum" diyen Bıyıklı, kaybettiği dostu Ahmet Doğan İlbey için, "Kültür ve yakın tarih üzerine eserleri bulunan değerli bir kalemdi. İlbey, Yunus Emre'den Neşet Ertaş'a uzanan o silsiledeki güzel adamlardan birisiydi." ifadelerini kullandı.

Muhammed Yıldırım
Muhammed Yıldırım
21:42 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
TYB Başkanı Mahmut Bıyıklı, Arşiv.

TYB Başkanı Mahmut Bıyıklı, Arşiv.

Asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 46.104 vatandaşımızı kaybettik. Depremlerde hayatını kaybedenler arasında edebiyat dünyasından birçok önemli isim de vardı. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Anadolu Ajansı'nın Podcast yayınında, Maraş'ın edebiyat dünyasındaki yerine ve Maraş'ın yetiştirdiği değerli yazar ve şairleri andı.

Maraş içte derinleşen bir şehir

Maraş'ı yalnız bir şehir olarak tanımlayan Mahmut Bıyıklı, "Maraş, kendi kendine yetmesini bilen bir şehir. Maraş'ın edebiyatta zirve olmasıyla alakalı çokça menkıbe üretilmişti bizim dost meclisinde,
Neden Maraş'ta bu kadar şair ve yazar çıkıyor diye
. Ben rahmetli Rasim Özdenören abiye sormuştum. Çok manidar bir cevap vermişti.
Demişti ki, Maraş dışarıya kapalı bir şehir olduğu için bir geçiş yolu olmadığı için içe dönük bir şehir ve içte derinleşen bir şehir, içte zenginleşen bir şehir. Maraş'ın insanı da şehir olarak kendisi de, içte derinleşen, içte zenginleşen, kendi edebiyatını içerde kuran bir şehirdir
." şeklinde konuştu.

Yiğit düştüğü yerden kalkar

Bir şehrin binadan, caddeden, sokaktan ibaret olmadığını belirten Bıyıklı, "
Maraş'ın bir ruhu var. Mekke gibi, Medine gibi, Kudüs gibi, Semerkant, Buhara gibi, Konya gibi, Diyarbakır gibi Maraş'ta ruhu olan bir şehir.
Bir şehir ruhtan ibarettir ve ruh inancımıza göre de hep diridir ve diri kalmaya devam edecektir.
Ben Maraş'ın küllerinden yeniden doğacağına inanıyorum
." dedi. Konuşmasında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Maraş hakkında kaleme aldığı yazılara da değinen Bıyıklı, " Tanpınar, Maraş'ın kurtuluş savaşından sonra yeniden doğduğunu anlatıyordu, ayağa kalkmasını anlatıyordu. Kurtuluş savaşından sonra nasıl Maraş ve diğer şehirlerimiz ayağa kalkmışsa bu depremden sonra inşallah şehirlerimiz, edebiyatla sanatla inançla aşkla ve özlerinde taşıdıkları ruhla yeniden ayağa kalkacaklar inşallah
. Çokça söylenen bir söz var yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar diye.
Bana deseniz ki yiğitlerin harman olduğu şehirler meşhurdur Anadolu'da ama
en başlarında da Maraş gelir. Maraş bizim için kahraman bir şehirdir, burada hamaset yoktur hakikat vardır. "
diye konuştu.

Edebiyatın merkez üssü olan Maraş depremin de merkez üssü oldu

Hayatının bütün dönüm noktalarında en güzel dostlarının Kahramanmaraşlı olduğunu fark ettiğini söyleyen Bıyıklı, "Maraş bizi sürekli kendisine çağırdı. Maraş'la hayatımın her döneminde yollarım kesişti. İnşallah en kısa zamanda yine Maraş'a gidip bu sefer Maraş'ın yaralarıyla o yaraları sarmak için Maraş'ta bulunacağız, Maraş'tan hiç kopmadık, bundan sonra da kopmayacağız." dedi. Kahramanmaraş'ı edebiyatın merkez üssü olarak tanımlayan Mahmut Bıyıklı, "
Edebiyatın merkez üssü olan Maraş, depremin de merkez üssü olunca birçok edebiyatçı da bu depreme hayata gözlerini yumdu, rahmeti rahmana kavuştu
." ifadelerini kullandı.
Ahmet Doğan İlbey.

Ahmet Doğan İlbey

"Bu depremde en büyük acıyı bize yaşatan dostlarımızdan biri Ahmet Doğan İlbey'di." diyen Bıyıklı, Kültür ve yakın tarih üzerine eserleri bulunan değerli bir kalemdi. Ahmet Doğan İlbey, Yunus Emre'de Neşet Ataş'a uzanan o silsiledeki güzel adamlardan birisiydi. Mahviyet sahibiydi dünyalık meselelere aldanmayan, günlük ve güncel olandan uzak, kendi iç dünyasını büyütmüş, yaratılış gayesini anlamış, yaratılış sırrına vakıf olmuş." diye konuştu.

Yaşar Alparslan

Yaşar Alparslan.

Bıyıklı sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşar Alparslan hocayı hep gıyaben tanıdım. Tanımayı çok diliyordum. Demek ki bunları ertelememek gerekiyor.
Maraş'ın kendine has özelliklerini üzerinde taşıyan güzel bir insan
. Bir kültür dostu, bir kitap dostuydu. Ayaklı kütüphaneler dediğimiz, o dev isimlerden birisiydi.
Oğuz Paköz, Ercan Kozanoğlu, Recep Şükrü Güngör, Ferhat Ağca, Fazlı Bayram, Abdulkadir Özhan, Mesut Akben, Ali Şanverdi, İbrahim Kenger, İdil Övgün, Fatma Vişne...
Her biri ayrı anlatılacak güzellikte bir ömür sürdüler. Hepsi aziz bir hatıra bıraktı. Allah mekanlarını cennet etsin. İnşallah eserleriyle, yazdıklarıyla ebediyen yaşayacaklar. "
Ferhat Ağca ve Mahmut Bıyıklı, Kızlarağası medresesi önünde.



#Kahramanmaraş
#Deprem
#Ahmet Doğan İlbey
#Mahmut Bıyıklı
#Yaşar Alparslan
2 saat önce
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Yiğit düştüğü yerden kalkar: Maraş küllerinden yeniden doğar
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