Yiğit düştüğü yerden kalkar: Maraş küllerinden yeniden doğar

Bir şehrin binadan, caddeden, sokaktan ibaret olmadığını belirten Bıyıklı, "

Maraş'ın bir ruhu var. Mekke gibi, Medine gibi, Kudüs gibi, Semerkant, Buhara gibi, Konya gibi, Diyarbakır gibi Maraş'ta ruhu olan bir şehir.

Bir şehir ruhtan ibarettir ve ruh inancımıza göre de hep diridir ve diri kalmaya devam edecektir.

Ben Maraş'ın küllerinden yeniden doğacağına inanıyorum

." dedi. Konuşmasında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Maraş hakkında kaleme aldığı yazılara da değinen Bıyıklı, " Tanpınar, Maraş'ın kurtuluş savaşından sonra yeniden doğduğunu anlatıyordu, ayağa kalkmasını anlatıyordu. Kurtuluş savaşından sonra nasıl Maraş ve diğer şehirlerimiz ayağa kalkmışsa bu depremden sonra inşallah şehirlerimiz, edebiyatla sanatla inançla aşkla ve özlerinde taşıdıkları ruhla yeniden ayağa kalkacaklar inşallah

. Çokça söylenen bir söz var yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar diye.

Bana deseniz ki yiğitlerin harman olduğu şehirler meşhurdur Anadolu'da ama

en başlarında da Maraş gelir. Maraş bizim için kahraman bir şehirdir, burada hamaset yoktur hakikat vardır. "