Yiğit düştüğü yerden kalkar: Maraş küllerinden yeniden doğar

TYB Başkanı Mahmut Bıyıklı, Arşiv.
Asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 46.104 vatandaşımızı kaybettik. Depremlerde hayatını kaybedenler arasında edebiyat dünyasından birçok önemli isim de vardı. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Anadolu Ajansı'nın Podcast yayınında, Maraş'ın edebiyat dünyasındaki yerine ve Maraş'ın yetiştirdiği değerli yazar ve şairleri andı.
Maraş içte derinleşen bir şehir
Yiğit düştüğü yerden kalkar
Edebiyatın merkez üssü olan Maraş depremin de merkez üssü oldu
Ahmet Doğan İlbey
"Bu depremde en büyük acıyı bize yaşatan dostlarımızdan biri Ahmet Doğan İlbey'di." diyen Bıyıklı, Kültür ve yakın tarih üzerine eserleri bulunan değerli bir kalemdi. Ahmet Doğan İlbey, Yunus Emre'de Neşet Ataş'a uzanan o silsiledeki güzel adamlardan birisiydi. Mahviyet sahibiydi dünyalık meselelere aldanmayan, günlük ve güncel olandan uzak, kendi iç dünyasını büyütmüş, yaratılış gayesini anlamış, yaratılış sırrına vakıf olmuş." diye konuştu.
Yaşar Alparslan
Bıyıklı sözlerine şöyle devam etti: