Yıl sonu seçkisinde süre uzadı

İstanbul Concept’in, her ağustos ayında, düzenlediği yıl sonu seçkisinin sergilenme süresi uzatıldı. Tüm yıl boyunca ağırladığı sanatçıların eserleriyle düzenlenen seçki “Ar(t)chive”3 Eylül’e kadar görülebilecek. Küratör Işık Gençoğlu’nun oluşturduğu seçkide Türkiye’den ve dünyadan 30 sanatçının eserleri yer alıyor. Bu sene dördüncü kez gerçekleşen yıl sonu seçkisinde Su Alara Acerol, Olga Alexopoulou, Martin R. Baeyens, Hariton Bekiaris, Banu Birecikligil, Yağızhan Çalışkan, Saygın Dura, Andrea Georgiadis, Işıl Gönen, Nihal Gündüz gibi isimler yer alıyor. Seçki, pazar-pazartesi hariç her gün Istanbul Concept’in Nur-u Ziya Sokak No:27’deki galerisinde görülebilir.
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