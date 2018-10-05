Hayat Yıldırım Bayezıd için enayi dedi
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Yıldırım Bayezıd için 'enayi' dedi

Geçtiğimiz günlerde çıktığı bir programda Kanuni Sultan Süleyman'a hakarette bulunan Prof. Dr. Celal Şengör, bu kez de Türk milletine cahil dedi. Osmanlı ve Selçuklu'da bilim ve eğitim adına hiçbir şeyin olmadığını ileri süren Prof. Dr. Şengör, Yıldırım Bayezıd için de "Kahraman falan değildir. Enayidir" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Celal Şengör, Yıldırım Bayezıd'a hakaret etti.
Prof. Dr. Celal Şengör, Yıldırım Bayezıd'a hakaret etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yer bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında Kanuni Sultan Süleyman'a 'salak' diyerek hakarette bulunmuştu. Kanuni Sultan Süleyman'a yaptığı hakaret için sonrasında özür dileyen Prof. Dr. Şengör, bu kez de

Best FM'de katıldığı programda Yıldırım Bayezıd için "Kahraman falan değildir. Enayidir" ifadesini kullandı. Milletin vaktinin büyük çoğunluğunu siyaset, spor ve magazine ayırdığını vurgulayan Şengör'ün açıklaması şöyle:

"Biz cahil bir milletiz. Türkiye'de bugün oluyor, yarın unutuluyor. Almanlar, bu sene bütçesinde 300 Milyar euro fazla verdi. Neden? Dünyanın en iyi arabalarını onlar üretiyor. Bizde lise yok, üniversite yok. Biz yapamıyoruz. İki tür halk yönetimi vardır. Biri Demokratiya, diğeri Okhlokratia. Okhlokratia cahil güruhun yönetimidir. Bizimkisi de işte budur. İsviçre'de çalışan demokrasi, biz de çalışmıyor."

Yıldırım Bayezıd'a hakaret etti

Osmanlı ve Selçuklu'da bilim ve eğitim adına hiçbir şeyin olmadığını ileri süren Şengör, şunları söyledi:

"Daha önceleri vardı. Hunlularda, yani Orta Asya Türk tarihinde vardı. Ancak Osmanlı ve Selçuklu buna dahil değil. Mesela meşhur kahraman Yıldırım Bayezid var ya, Timur ile didişiyor. Çandarlıoğlu Ali Paşa diyor ki; ‘Efendim, bu Avrupalılara benzemiyor. Avrupa'daki ordularda kumanda birliği yok, hiçbir şey yok. Timur böyle değil. Yenildiği duyulmamıştır. Biz, bununla gerilla savaşı yapalım diyor. Yıpratalım' Yıldırım diyor ki; ‘Olmaz. Erkekliğe sığmaz' Çıkıyor karşısına, Timur dağıtıyor. Ülke neredeyse yok olacaktı. O yüzden Yıldırım, kahraman filan değildir. Enayidir."

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