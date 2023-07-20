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Hayat

Yıldız Holding'den fırsat eşitliği hamlesi: Son üç yılda kadın çalışan oranı yüzde 41’e yükseldi

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yıldız Holding Kadın Platformu elçisi Begüm Mutuş’un Şelale Kadak'a verdiği röportajı 'Bir hayalle başlıyor her şey, sonrası malumunuz çok çalışmak' başlığıyla okurlarına aktardı.

16:51 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker - Yıldız Holding Kadın Platformu elçisi Begüm Mutuş

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker - Yıldız Holding Kadın Platformu elçisi Begüm Mutuş

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, gazeteci Şelale Kadak’a özel röportaj verdi. Murat Ülker, Mutuş’un röportajını,
“Bir hayalle başlıyor her şey, sonrası malumunuz çok çalışmak”
başlığıyla kendi sitesine taşıdı.

Ülker, röportajı şöyle aktardı:

“Fırsat eşitliği için biz de kendi içimizden başlayarak tüm ekipler sistematik ve düzenli olarak çalışıyoruz. Yıldız Holding Kadın Platformu neler yapıyor derseniz platform elçimiz Begüm Mutuş’un Şelale Kadak röportajını dinlemelisiniz derim"


Mesela;

Son 3 yılda kadın çalışan oranı %41’e yükseldi

-Kadın girişimcilere 4,3 milyon dolar yatırım yapıldı.


-Son 3 yılda kadın çalışan oranı yüzde 41’e yükseldi.


-Yıldız Holding şirketlerinde tüm seviyelerde yeni işe alınan çalışanlar arasında kadın oranı yüzde 46’dan, 2022’de kadın ve erkek işe alım oranının eşit bir şekilde yüzde 50 olarak gerçekleşti.


-Yıldız Holding Yönetim Kurulu’nda bulunan kadın sayısı geçen yıl yüzde 12’den yüzde 18’e çıkmıştır. Holdingin Türkiye genelindeki halka açık şirketlerimizde bu oran yüzde 22.


-SuperFresh’in sözleşmeli kadın çiftçilere 2025 yılına kadar 5 bin ton meyve-sebze alım garantisi vererek 35 milyon TL değer yaratılması amaçlanıyor.


Projemiz başlayalı henüz 1 yıl oldu kadın çiftçilerimizden şu ana dek bin 760 ton ürün alındı ve 8 milyon TL’nin üzerinde değer yaratıldı, sene sonunda bu rakamın 4 bin 950 tona ulaşması hedefleniyor.



#Yıldız Holding
#fırsat eşitliği
#Murat Ülker
#Begüm Mutuş
39 dakika önce
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