Yıldız Holding'den fırsat eşitliği hamlesi: Son üç yılda kadın çalışan oranı yüzde 41’e yükseldi

“Fırsat eşitliği için biz de kendi içimizden başlayarak tüm ekipler sistematik ve düzenli olarak çalışıyoruz. Yıldız Holding Kadın Platformu neler yapıyor derseniz platform elçimiz Begüm Mutuş’un Şelale Kadak röportajını dinlemelisiniz derim"