Yıldız Holding'den fırsat eşitliği hamlesi: Son üç yılda kadın çalışan oranı yüzde 41’e yükseldi

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker - Yıldız Holding Kadın Platformu elçisi Begüm Mutuş
Ülker, röportajı şöyle aktardı:
Mesela;
Son 3 yılda kadın çalışan oranı %41’e yükseldi
-Kadın girişimcilere 4,3 milyon dolar yatırım yapıldı.
-Son 3 yılda kadın çalışan oranı yüzde 41’e yükseldi.
-Yıldız Holding şirketlerinde tüm seviyelerde yeni işe alınan çalışanlar arasında kadın oranı yüzde 46’dan, 2022’de kadın ve erkek işe alım oranının eşit bir şekilde yüzde 50 olarak gerçekleşti.
-Yıldız Holding Yönetim Kurulu’nda bulunan kadın sayısı geçen yıl yüzde 12’den yüzde 18’e çıkmıştır. Holdingin Türkiye genelindeki halka açık şirketlerimizde bu oran yüzde 22.
-SuperFresh’in sözleşmeli kadın çiftçilere 2025 yılına kadar 5 bin ton meyve-sebze alım garantisi vererek 35 milyon TL değer yaratılması amaçlanıyor.
Projemiz başlayalı henüz 1 yıl oldu kadın çiftçilerimizden şu ana dek bin 760 ton ürün alındı ve 8 milyon TL’nin üzerinde değer yaratıldı, sene sonunda bu rakamın 4 bin 950 tona ulaşması hedefleniyor.