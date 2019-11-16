Hayat Usta oyuncu Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı
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Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Yıldız Kenter, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Akciğer rahatsızlığı bulunan ve tedavi altına alınan Kenter'in, durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız Kenter
Yıldız Kenter

Bir süredir evinde tedavi gören Yıldız Kenter fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen Kenter'in tedavisi burada devam ediyor.

Bakan Ersoy ziyaret etti

Yıldız Kenter'i hastanede ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamayı yaptı:

  • "İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum."

Yıldız Kenter'in tedavisi devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti dönüşünde konuştu: Suriye petrolü yeniden imar için kullanılmalı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti dönüşünde konuştu: Suriye petrolü yeniden imar için kullanılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarıyla ilgili "Amerika ve Rusya’ya, Suriye'den çıkan petrolün, Suriye’nin yeniden inşası için kullanılmasını teklif edeceğiz" dedi. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini bozmayacağının altını çizen Erdoğan, F35'ler için de İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın çalışma yapacağını kaydetti. ABD'de görüştüğü senatörlere FETÖ'yü anlatan kitap verdiklerini tüm senatörlere de set olarak gönderileceği bilgisini paylaşan Erdoğan, Türkiye karşıtı kampanya yapan Lindsay Graham için de "Ben kendisine gerekenleri söyledim. Dersini aldı" dedi. Erdoğan, terörist Mazlum Kobani ile ilgili CIA'nın hazırladığı belgeyi Trump'a verdiğini de açıkladı.
Bakan Soylu'dan Rabia Naz açıklaması: Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye’de bir güç yok
Gündem

Bakan Soylu'dan Rabia Naz açıklaması: Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye’de bir güç yok

İçişleri Bakanı Soylu, Rabia Naz'ın ölümü hakkında Gazeteci Cüneyt Özdemir'i arayarak, Türkiye'de hiçbir gücün bu olayın üstünü kapatamayacağını ifade ederek olayın an be an takibinde olduğunun altını çizdi.

Konuşmayla ilgili olarak ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdemir, "Sn. Süleyman Soylu ile konuşmamızda beni en çok şaşırtan Bakanın, Rabia Naz’ın babası ile sıksık konuştuğunu söylemesi oldu. Babada Bakanın direk cep telefon numarası varmış" dedi.

Özdemir'in paylaşımlarından kısa bir süre sonra ise Soylu kendi hesabından açıklama yaparak, "Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye’de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir" ifadelerini kullandı.
ABD askerleri PKK mezarlığında
Gündem

ABD askerleri PKK mezarlığında

Suriye’de petrol bölgelerinde PKK’lılarla devriye atan ABD askerleri, Haseke’de terör örgütünün ‘Xebat Şehitliği’ olarak adlandırdığı mezarlığı ziyaret etti. Derin ilişki, Trump’ın ‘çekiliyoruz’ açıklamasının ardından Pentagon’un Suriye’de PKK ile ilişkileri daha da geliştirdiğini ortaya koydu. Terörist mezarlığında bir süre kalan ABD askerleri, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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