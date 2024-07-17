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Yıldız Sarayı cuma günü açılıyor

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Yıldız Sarayı, 19 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açılacak.

04:00 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:17 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Osmanlı Devleti’nin son sarayı olan Yıldız Sarayı kompleksi, tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmasının ardından müze olarak kapılarını açacak. 2019’da başlayan restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı’nda “Büyük Mabeyn Köşkü”, “Çit Kasrı”, “Küçük Mabeyn Köşkü” ve “Harem Dairesi” başta olmak üzere birçok yapı tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak. Bu sayede Sultan II. Abdülhamid’in hayatına, kişiliğine ve liderliğine ışık tutan eserler ilk defa görülecek. Sultan Abdülhamid ile özdeşleşen, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyüklerinden olma özelliği taşıyan kütüphaneyle marangozhane ve Yıldız Albümleri’nden seçilen fotoğraflar da ilk defa tarih ve sanat meraklılarının ilgisine sunulacak.

ABDÜLHAMİD’İN KÜTÜPHANESİ İLK KEZ GÖRÜLECEK

Tarihte “Hamid Bahçesi” olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki suyolu ve peyzaj tasarımıyla hayranlık uyandıran bahçe de ziyaretçiyle buluşacak. İlk defa görülecek yapılar arasında “Limonluk”, “Hamam”, “III. Selim Çeşmesi”, “Ada Köşkü” ve “Cihannüma Köşkü” de yer alıyor. Sultan II. Abdülhamid’in restore edilen marangozhanesinin yanı sıra kütüphanesi de ilk kez gezilecek. Yazma eserlerden, “Muhibbi” mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman’a ait divan, Matrakçı Nasuh’un, Kanuni’nin Irak seferini anlattığı kitabı ve ünlü hattatlara ait Kur’an-ı Kerim örnekleri de ilk kez görülecek.



#Yıldız Sarayı
#Aktüel
#Müze
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