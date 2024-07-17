Yıldız Sarayı cuma günü açılıyor

Osmanlı Devleti’nin son sarayı olan Yıldız Sarayı kompleksi, tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmasının ardından müze olarak kapılarını açacak. 2019’da başlayan restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı’nda “Büyük Mabeyn Köşkü”, “Çit Kasrı”, “Küçük Mabeyn Köşkü” ve “Harem Dairesi” başta olmak üzere birçok yapı tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak. Bu sayede Sultan II. Abdülhamid’in hayatına, kişiliğine ve liderliğine ışık tutan eserler ilk defa görülecek. Sultan Abdülhamid ile özdeşleşen, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyüklerinden olma özelliği taşıyan kütüphaneyle marangozhane ve Yıldız Albümleri’nden seçilen fotoğraflar da ilk defa tarih ve sanat meraklılarının ilgisine sunulacak.