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Yılın basın fotoğrafı Çevre oldu

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından bu yıl 37. düzenlenen “ Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması”nda kazanan isimler belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yılın basın fotoğrafı Çevre oldu ​
2021 yılında yaşanan olaylara damga vuran yaklaşık 5 bin fotoğrafın katıldığı yarışmaya çevre fotoğrafları damga vurdu.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından bu yıl 37. düzenlenen “ Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması”nda kazanan isimler belli oldu. Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş’ın Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilajı konu eden fotoğrafıyla Yılın Basın Fotoğrafı ödülünü kazandı. 2021 yılında yaşanan olaylara damga vuran yaklaşık 5 bin fotoğrafın katıldığı yarışmaya çevre fotoğrafları damga vurdu. 6 kategoride 24 fotoğraf ve 4 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. 4. kez verilen Ara Güler Özendirme Ödülü ise Çukurova Üniversitesi’nden Nurullah Memiş’in oldu.

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