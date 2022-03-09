​Yılın basın fotoğrafı Çevre oldu ​

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından bu yıl 37. düzenlenen “ Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması”nda kazanan isimler belli oldu. Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş’ın Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilajı konu eden fotoğrafıyla Yılın Basın Fotoğrafı ödülünü kazandı. 2021 yılında yaşanan olaylara damga vuran yaklaşık 5 bin fotoğrafın katıldığı yarışmaya çevre fotoğrafları damga vurdu. 6 kategoride 24 fotoğraf ve 4 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. 4. kez verilen Ara Güler Özendirme Ödülü ise Çukurova Üniversitesi’nden Nurullah Memiş’in oldu.