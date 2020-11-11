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Yılın kelimesi seçildi: Tecrit

Pandemi yılın kelimesinin seçilmesinde de etkili oldu. Dünyaca ünlü İngilizce sözlük Collins Dictionary, "tecrit" anlamına gelen "lockdown" kelimesini 2020'nin kelimesi olarak seçtiğini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Tecrit anlamına gelen &quot;lockdown&quot; yılın kelimesi seçildi.
Tecrit anlamına gelen "lockdown" yılın kelimesi seçildi.

Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi yılın kelimesini de belirledi. Dünyaca ünlü İngilizce sözlük Collins Dictionary, 2020 yılının kelimesini seçti. Kurum yılın kelimesinin "tecrit" (lockdown) olduğunu açıkladı.

YÜZBİNLERCE KEZ KULLANILDI

Collins, milyarlarca insanın paylaştıklarını incelediklerini belirtirken sözlükbilimciler, tecrit kelimesinin kullanımının geçen yıl sadece 4 bin iken, 2020 yılında 250 binden fazla "tecrit" kelimesinin kullanıldığını kaydetti.

Geçen yılın sözcüğü ise "İklim Grevi" iydi.

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