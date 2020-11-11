Yılın kelimesi seçildi: Tecrit

Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi yılın kelimesini de belirledi. Dünyaca ünlü İngilizce sözlük Collins Dictionary, 2020 yılının kelimesini seçti. Kurum yılın kelimesinin "tecrit" (lockdown) olduğunu açıkladı.
YÜZBİNLERCE KEZ KULLANILDI
Collins, milyarlarca insanın paylaştıklarını incelediklerini belirtirken sözlükbilimciler, tecrit kelimesinin kullanımının geçen yıl sadece 4 bin iken, 2020 yılında 250 binden fazla "tecrit" kelimesinin kullanıldığını kaydetti.
Geçen yılın sözcüğü ise "İklim Grevi" iydi.