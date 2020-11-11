Yılın kelimesi seçildi: Tecrit

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Uzmanlar, olası İstanbul depreminde 'zemin sıvılaşması'na karşı uyardı: Avcılar, Ataköy ve sahil yollarında büyük tehlike

İstanbul depreminde en büyük risklerden birinin zemin sıvılaşması olduğunu belirten uzmanlar, dolgu alanlara ve sahil yollarına dikkat çekti. Uzmanlar, 'Dolgu alanlarını doğa tekrar geriye alır' uyarısında bulunuyor. Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, dolgu alanları ve sahil yolları ile özellikle Avcılar'ın zemin sıvılaşması konusunda riskli olduğunu söyledi.

