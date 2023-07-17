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Yılmaz’dan Albayrak’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Mesut Albayrak ve Sinan Albayrak tarafından karşılanan Yılmaz, Yeni Şafak, tvnet ve Albayrak Medya’nın dijital servislerini ziyaret etti. Yılmaz'a, Ahmet Albayrak tarafından hat tablosu takdim edildi.

04:00 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Albayrak Grubu’nun Topkapı’daki genel merkezinde Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Mesut Albayrak, Sinan Albayrak ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan Cevdet Yılmaz, tvnet, Yeni Şafak ve Albayrak Medya’nın dijital servislerini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Albayrak Grubu yöneticileriyle gündeme ilişkin sohbet eden Yılmaz’a, Ahmet Albayrak tarafından hat tablosu takdim edildi.






Direnişin üssü: Albayrak Medya
Direnişin üssü: Albayrak Medya

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan FETÖ’cü hainlerin darbe girişimine halk ile birlikte Türk medyası da karşı koydu. Darbecilerin kamuoyu gücü oluşturma ve halkı psikolojik olarak yıpratma hamlesini boşa düşüren yayınlar, FETÖ’cülerin, girişimin başarılı olduğuna dair oluşturmak istediği algıyı da yıktı. Albayrak Medya’ya bağlı Yeni Şafak internet sitesi ve tvnet televizyonu yaşanan hareketliliğin darbe girişimi olduğunu ilk duyuran yayın kuruluşlarıydı. Yeni Şafak ve tvnet’in geçtiği son dakika haberler kamuoyunu FETÖ’cü hainlere karşı teyakkuza geçirdi. Albayrak Medya, bilgi kirliliği ile kaos ortamı oluşturmayı hedefleyen FETÖ kaynaklı haberlere karşı da kriz yayınına geçti. Saatler 23.20’yi gösterdiğinde Yeni Şafak’ın internet sitesi, milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesapları ve tvnet’ten yapılan çağrılarda halk, darbecilere karşı koymaya davet edildi. Alınan inisiyatifle FETÖ mensubu gazetecilerin sosyal medyadan başlattığı ‘Askerlere direnmeyin!’ algısı da boşa düşürüldü.


#Albayrak Grubu
#Cevdet Yılmaz
#Yeni Şafak
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