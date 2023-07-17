Yılmaz’dan Albayrak’a ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan FETÖ’cü hainlerin darbe girişimine halk ile birlikte Türk medyası da karşı koydu. Darbecilerin kamuoyu gücü oluşturma ve halkı psikolojik olarak yıpratma hamlesini boşa düşüren yayınlar, FETÖ’cülerin, girişimin başarılı olduğuna dair oluşturmak istediği algıyı da yıktı. Albayrak Medya’ya bağlı Yeni Şafak internet sitesi ve tvnet televizyonu yaşanan hareketliliğin darbe girişimi olduğunu ilk duyuran yayın kuruluşlarıydı. Yeni Şafak ve tvnet’in geçtiği son dakika haberler kamuoyunu FETÖ’cü hainlere karşı teyakkuza geçirdi. Albayrak Medya, bilgi kirliliği ile kaos ortamı oluşturmayı hedefleyen FETÖ kaynaklı haberlere karşı da kriz yayınına geçti. Saatler 23.20’yi gösterdiğinde Yeni Şafak’ın internet sitesi, milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesapları ve tvnet’ten yapılan çağrılarda halk, darbecilere karşı koymaya davet edildi. Alınan inisiyatifle FETÖ mensubu gazetecilerin sosyal medyadan başlattığı ‘Askerlere direnmeyin!’ algısı da boşa düşürüldü.