Yılmaz’dan Albayrak’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Albayrak Grubu’nun Topkapı’daki genel merkezinde Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Mesut Albayrak, Sinan Albayrak ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan Cevdet Yılmaz, tvnet, Yeni Şafak ve Albayrak Medya’nın dijital servislerini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Albayrak Grubu yöneticileriyle gündeme ilişkin sohbet eden Yılmaz’a, Ahmet Albayrak tarafından hat tablosu takdim edildi.