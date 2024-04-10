Yıpranan Kur’anlar ona emanet

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Kamil Pehlivan, babasının vasiyetini yerine getirmek amacıyla yıpranan Kur'an-ı Kerimlerin onarımını yapıp sahiplerine veriyor. 9 yaşında başladığı matbaacılık mesleğinde kendini geliştirip, askerden döndükten sonra kendi matbaasını kuran Pehlivan, hem matbaacılık mesleğini sürdürüyor hem de 30 yıldır babasının vasiyetini yerine getirmek amacıyla kendisine getirilen kutsal kitabın ciltlerini yenileyip onarımını yapıyor. Merzifon'un en eski matbaacısı olduğunu dile getiren Pehlivan, “Değerlerimize sahip çıkmak için Kur'anları elimden geldiği kadar kurtarmaya çalışıyorum. Sadece maliyetini alıyorum, işçiliğini almıyorum. Babam bana, 'Kur'an niye ciltlemiyorsun?' deyince bu işi yapmaya başladım" diye anlatıyor.