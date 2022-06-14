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Yönetmen Nazif Tunç: Dayanağım Doğu ve İslam kültürü

Beyoğlu Kültür Yolu sinema söyleşilerinin son etkinliğine Karınca filmi ekibi katıldı. Yönetmen Nazif Tunç, filmlerinde dayanak olarak doğu ve İslam edebiyatını aldığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yönetmen Nazif Tunç: Dayanağım Doğu ve İslam kültürü
Karınca filmi ekibi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında "Karınca" filminin gösterimi AKM Yeşilçam Sineması’nda yapıldı. Filmin ekibi, gösterimin ardından seyircilerle bir araya geldi.

Sinema yazarı Rıza Oylum'un yönettiği söyleşide konuşan yönetmen Nazif Tunç, filmin hikayesini Şeyh Sadi Şirazi'nin "Bostan" adlı eserindeki cümlelerden esinlenerek kaleme aldıklarını söyledi. Tunç, “2015 yılında memleketin her tarafı yangın yerine çevrilmeye çalışıldı. Garlarda, havaalanında, Dolmabahçe stadında ve Sultanahmet'te çok üzüntü duyduğumuz ardı ardına gelen olaylar oldu. Yönetmen olarak ne yapabilirim, bu olaylara nasıl ayna tutabilirim diye bir sancı içindeydim. Bu hikaye aslında filmimizin kökü” diye konuştu.

Film yaparken hakikate ayna tutmasına ve iyiliğe fayda sağlamasına dikkat çektiğini söyleyen Tunç, işlerinde doğu ve İslam edebiyatının belli başlı eserlerini filmlerine dayanak olarak aldığını söyledi.

Finali hiç düşünmem

Filmin senaryosunu Tunç ile birlikte kaleme alan başrol oyuncusu Halit Karaata senaryo yazım sürecinden bahsederek, “Benim yazım tarzım biraz öyle. Elimi durdurarak yazamıyorum. Bazı insanların tarzı vardır, düşüne düşüne, kura kura yazar. Ben ilk cümleyi yazıp yürüyenlerdenim. Finalden bir önceki sahneyi yazarken finalin nasıl bağlanacağını bilmem, düşünmem de. Ana hikaye genelde ilk yazımda ortaya çıkan bir şeydir” dedi.

Filmin kurgusunu üstlenen Necdet Tok, kurgusunu en zor yaptığı filmlerden birinin “Karınca” olduğunu aktardı. “Dünyayı Kurtaran Adam'ı yaptım, Süpermen Dönüyor'u yaptım, onlar avantür filmlerdi. Karınca ise montaj olarak basit gibi gözüken çok zor bir filmdi. Biraz kaçtın mı art house bir film olur, evde seyredersin. Ama bu herkesin seyredeceği bir film oldu, ince mesele burada” dedi.

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