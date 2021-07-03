​Sinemada şenlik başladı

Salgın sürecinde en uzun süre kapalı kalan mekanlardan biri sinema salonu oldu. Birkaç kez açılsa da çok süremedi ve en son 1 Temmuz’a kadar ertelendi. Ve salonlarda heyecan dün başladı. Seyirci ile filmler buluştu.

SALONLARDA ÖNLEM

Ülke genelindeki kontrollü normalleşme adımları kapsamında sinema salonlarında ciddi önlemler alındı. Salonlar yüzde 60 kapasite ile çalışıyor. Koltuklar birer boşluk bırakılarak doluyor. Sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet ediliyor. Salonlar düzenli olarak havalandırılıyor ve dezenfekte ediliyor.

Cruella

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

ANADOLU’DA SİNEMA ŞENLİĞİ

Türkiye’de en çok sinema salonu elbette İstanbul’da var. Anadolu’da bazı şehirlerde sadece 1 salon bulunuyor. Salgın öncesi dönemde büyük şehirler dışındaki salonların gösterim sorunlarının devam etmemesi için adımlar atıldı. Türkiye’deki 150’den fazla sinema salonuna destek verildi. Bu bağlamda özellikle yerli filmlerin bu salonlarda 1 Temmuz’dan itibaren gösterilmesi sağlandı. Normal dönemde ancak 10 salon bulacak filmler bu sayede 150’den fazla salonda izleyici ile buluşabilecek.

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Ehrimen Kanlı Yol

Undine

Azap

9 FİLM GÖSTERİME GİRDİ

Aylardır kapalı olan sinema salonlarınn vizyon takvimi de hayli kabarık. Merakla beklenen birçok film yaz boyunca izleyici ile buluşacak. Dün başlayan vizyon takviminde 3’ü yerli 9 film yer alıyor.

Karınca

Karınca: Nazif Tunç’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Halit Karaata, Hacer Kızılhan, Oktay Dal, Jale Arıkan ve Oğuz Tunç bulunuyor. Terör meselesine eğilen nadir yapımlardan olan film, iyilik niyetiyle yaptığı yardımın, istenilmeyen kötü sonuçlara yol açacağını öğrenen orta yaşta bir adamın hikayesini anlatıyor.

Hızlı ve Öfkeli 9: Hızlı ve Öfkeli sevenler için hasret sona erdi. Serinin 9. filmi vizyona girdi. Justin Lin yönetmen koltuğuna geri döndü. Vin Diesel, Charlize Theron, Helen Mirren, John Cena ve Jordana Brewster başrolleri paylaşıyor.

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Cruella: Emma Stone’un başrolünü üstlendiği komedide, 101 Dalmaçyalı’da yavru köpeklerin peşine düşen kötü karakter Cruella’nın alternatif bir hikayesi anlatılıyor. Cruella’yı Craig Gillespie yönetti.

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları: Yeşilçam’ın unutulmaz serisinin güncel versiyonlarından biri daha vizyonda. Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı filmde Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Altan Erkekli, Fırat Albayram ve Giray Altınok rol alıyor.

Ehrimen: Kanlı Yol: Kemal Danacı’nın yönetmenliğini üstlendiği film korku ve gerilim meraklılarını sinemaya bekliyor. Filmde Erol Sertel, Mustafa Aydın, Sevim Çömlek, Duhan Çetin ve Metin Köse rol alıyor.

Azap: Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote, Steve Rodgers ve Chris Bunton’ın rol aldığı filmi, Natalie Erika James yönetti. Prömiyerinin Sundance’te yapan Azap, bir anda ortadan kaybolan yaşlı annesi Edna’yı bulmak için kızı Sam ile birlikte annesinin evine giden Kay ve gizemli bir şekilde geri dönen Edna’nın hikayesini anlatıyor.

Salinger Yılım: 90’lı yılların ikinci yarısında ünlü yazar J.D. Salinger’ın edebiyat ajansında işe başlayan genç bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyan filmde Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth, Seena Kerslake ve Brian F. O’Byrne rol alıyor. Filmi Philippe Falardeau yönetiyor.

Undine: Christian Petzold’un Berlin Film Festivali’nde gümüş ayı ödülüne layık görülen filmi, tarihçi genç kadının, sevdiği adam tarafından terk edildikten sonra başından geçenleri anlatıyor. Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz ve Anne Ratte-Polle oyuncu kadrosunda yer alıyor.

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