|
Hayat

Yönetmen Özpetek’e İtalya’dan ödül

04:00 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:37 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, Roma'da özel ödüle layık görüldü. Ulusal Dijital Görsel ve İşitsel Sinema Endüstrileri Birliği (ANICA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tören Roma'daki Casa del Cinema’da yapıldı. Törende, ANICA Başkanı Francesco Rutelli, yönetmen Özpetek'e şirketlerin hikayelerini ve vizyonlarını kısa metraj reklam filmlerinde başarılı şekilde aktardığı için özel ödülü verdi. Özpetek, ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yönetmen daha önce İtalya'da bir demir yolu ulaşım firmasıyla bir bankanın hikayesini anlatan kısa metrajlı filmler çekmişti.



#aktüel
#Ferzan Özpetek
#ANICA
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
POMEM 7.500 öğrenci alımı yapacak: Öğrenciler için başvuru şartları ve tarihleri...