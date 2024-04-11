Yönetmen Özpetek’e İtalya’dan ödül

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, Roma'da özel ödüle layık görüldü. Ulusal Dijital Görsel ve İşitsel Sinema Endüstrileri Birliği (ANICA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tören Roma'daki Casa del Cinema’da yapıldı. Törende, ANICA Başkanı Francesco Rutelli, yönetmen Özpetek'e şirketlerin hikayelerini ve vizyonlarını kısa metraj reklam filmlerinde başarılı şekilde aktardığı için özel ödülü verdi. Özpetek, ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yönetmen daha önce İtalya'da bir demir yolu ulaşım firmasıyla bir bankanın hikayesini anlatan kısa metrajlı filmler çekmişti.